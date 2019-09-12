التلفاز الذكي Xiaomi Redmi TV يُبصم على أداء جيد، ويحقق مبيعات مثيرة للإعجاب

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول تحت إسم Redmi TV. لقد جاء هذا التلفاز مع شاشة بحجم 70 إنش وبدقة 4K HDR، وكان سعره يبلغ حوالي 500 دولار أمريكي تقريبًا. نظرًا إلى أننا رأينا تلفزيونات ذكية أصغر من علامات تجارية أخرى بسعر أعلى من ذلك بكثير، فليس من المستغرب أن نجد هذا التلفاز الأحدث من الشركة الصينية يحقق نجاحًا كبيرًا في السوق.

ووفقا للتقارير الرسمية، قد إتضح أن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi نجحت في بيع أكثر من 10 آلاف وحدة من هذا التلفاز الذكي الجديد في غضون 15 دقيقة فقط، وهذا رقم مثير للإعجاب للغاية عندما تفكر في حقيقة أن هذا هو أول تلفاز من العلامة التجارية Redmi. أطلقت شركة Xiaomi نفسها العديد من التلفزيونات في الماضي، ولكن هذا يُعتبر الأول في تاريخ العلامة التجارية الفرعية Redmi، ويبدو أنه تلقى ترحيبًا حارًا من المستهلكين.

Advertisements

من المفترض أن يكون نجاحه مرتبط بسعره، فكما سبق وأشرنا، فهذا التلفاز الذكي يكلف حوالي 500 دولار أمريكي، وسيكون من الصعب عليك العثور على تلفاز بحجم 70 إنش وبدقة 4K HDR من علامات تجارية أخرى بهذا السعر. وعندما يتعلق الأمر بمظهره وأدائه، فلا يمكننا قول الشيء الكثير لأنه لم تتح لنا فرصة معاينته، ولكننا نعتقد بأنه سيكون قادرًا على إنجاز جميع المهام بدون أي مشكلة.

في الوقت الراهن، التلفاز الذكي الجديد Redmi TV متوفر في الصين فقط، ولا توجد معلومات حول ما إذا كان سيشق طريقه في النهاية إلى المزيد من الأسواق في المستقبل. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى الحصول على تلفاز ذكي بسعر معقول، فقد يكون لدى شركة OnePlus خيار آخر من أجلك سيتم الإعلان عنه قريبًا.