رقاقة Apple U1 الجديدة في هواتف iPhone 11 Series تلمح لقدوم ملحق للتعقب من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أن تقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن هواتف iPhone 11 Series الجديدة، كانت هناك شائعات وتسريبات لمحت إلى أن شركة آبل تستعد لإطلاق جهاز جديد للتعقب يشبه Tile Tracker الموجود في الصورة أعلاه. كانت هناك شائعات أيضًا تقول بأن جهاز التعقب الجديد من شركة آبل سيستفيد من تقنية الإرسال الواسعة النطاق والتي ستسهل على المستخدمين العثور على أغراضهم المقترنة بهذا الملحق.

ومع ذلك، خلال حدث الكشف الرسمي عن هواتف iPhone 11 Series لم تذكر شركة آبل أي شيء عن جهاز التعقب هذا، ولكن يبدو أنه لا تزال هناك علامات على أن هذا الملحق لا يزال بخير. هذا لأنه تم الإشارة إلى أن هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة تأتي مع رقاقة جديدة تُدعى Apple U1. لم تذكر شركة آبل الكثير من التفاصيل عن هذه الرقاقة، ولكن هذه الرقاقة ستستخدم تقنية الإرسال الواسعة النطاق.

لم تذكر شركة آبل أي شيء عن التعقب، ولكنها أوضحت أن الرقاقة الجديدة تساعد على نقل الملفات عبر AirDrop بشكل أسرع وأفضل. ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” فكر في نظام تحديد المواقع العالمي GPS على نطاق غرفة المعيشة الخاصة بك. لذا، إذا كنت ترغب في مشاركة ملف مع شخص ما يستخدم AirDrop، فما عليك سوى توجيه iPhone الخاص بك نحو iPhone الخاص به وسيصبح الأول على القائمة “.

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لسنا متأكدين من سبب عدم ذكر الشركة لأي شيء عن جهاز التعقب، ولكن ظهور رقاقة Apple U1 يمنحنا الأمل في أن الملحق لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة. من المحتمل أن تعقد شركة آبل حدثًا آخر في الأشهر القادمة للكشف عن لوحيات iPad الجديدة، لذلك ربما سنعرف المزيد عنها آنذاك.