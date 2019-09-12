مكبر الصوت الذكي Apple HomePod سيحصل على ميزات جديدة هذا الخريف

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة آبل الدخول إلى سوق مكبرات الصوت الذكية مع مكبر الصوت الذكي Apple HomePod. ومع ذلك، إستنادًا إلى التقارير التي رأيناها، فلا يبدو أن هذا الجهاز نجح في إثارة إهتمام المستهلكين الذين لا يزالون يفضلون الحلول البديلة المُقدمة من أمثال جوجل وأمازون، والتي توفر ميزات غنية بأسعار مغرية.

الخبر السار لملاك مكبر الصوت الذكي Apple HomePod وللملاك المحتملين هو أنه يبدو أن لدى شركة آبل خطط للقيام بشيء حيال ذلك. في حين لم يصدر أي إعلان رسمي خلال الحدث الذي كشفت فيه شركة آبل عن هواتف iPhone 11 Series، فقد قامت الشركة بتحديث موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت حيث كشفت أن مكبر الصوت الذكي Apple HomePod سيحصل على بعض الميزات والوظائف الجديدة هذا الخريف.

بدءًا من 30 سبتمبر، أول تغيير يمكن لملاك Apple HomePod توقعه هو إضافة 100 آلف محطة إذاعية، مما يعني أنه من خلال إستفسار Siri، سيتمكن المستخدمون من الإستماع إلى مجموعة متنوعة من محطات الراديو، بما في ذلك iHeartRadio9 و Radio.com و TuneIn، على الرغم من أن ذلك سيتطلب Apple ID أو Apple Music للعمل.

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يكشف موقع الويب أيضًا أن الميزات الأخرى القادمة إلى Apple HomePod تشمل Ambient Sounds، حيث يمكن للمستخدمين طلب أصوات مثل أمواج المحيط، وطيور الغابات، والعواصف الممطرة، وما إلى ذلك. وتم الإشارة أيضًا إلى دعم تعدد المستخدمين من خلال دعم ما يصل إلى ستة مستخدمين. ليست هناك أي معلومات حول موعد وصول هذه الميزات بإستثناء الإشارة إلى الخريف كإطار زمني، ولكن سنواصل ترقب الوضع، وسنخبركم بأي جديد نحصل عليه حول هذا الموضوع.