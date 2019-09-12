أمريكا تحذر دول الخليج من خطر شبكات 5G من هواوي

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع حلفائها الخليجيين بشأن المخاطر الأمنية المحتملة جراء استخدام تقنية هواوي للبنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G.

وحذرت واشنطن الحلفاء من استخدام معدات الشركة الصينية، التي تقول: إنها تمثل خطرًا أمنيًا، وكانت قد حذرت أكثر من مرة الدول الأوروبية من الأمر.

ونفت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا مزاعم الولايات المتحدة، التي أُثيرت الأسبوع الماضي أثناء زيارة (أجيت باي) – رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية – للمملكة العربية للسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وكلها تستخدم معدات هواوي.

وقال (روبرت ستراير) – نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الفضاء الإلكتروني، وسياسة الاتصالات والمعلومات الدولية – يوم الخميس: “لقد شاركنا رسالة بشأن أهمية تأمين تقنية الجيل الخامس وتطبيق مبادئ الأمن القائمة على المخاطر”.

وتقول واشنطن: إن بكين قد تكون مخترقةً لهواوي، وقد هددت بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول التي تستخدم معداتها. أما الصين وهواوي فقد نفتا هذه المزاعم.

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يُشار إلى أن البحرين تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، في حين تستضيف الإمارات جنودًا أمريكيين يدعمون العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وقالت واشنطن: إنها تعتزم نشر جنود في السعودية في إطار انتشار أوسع في المنطقة.

وقال ستراير – الذي كان مع باي أثناء زيارته للمنطقة – للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “نعتقد أنه عند تطبيق إطار عمل يستند إلى الأمان، سينتهي الأمر باستبعاد شركة هواوي من عمليات نشر شبكات الجيل الخامس”.

وكان وزير الاتصالات البحريني (كمال بن أحمد محمد) قد قال لوكالة رويترز في شهر آذار/ مارس الماضي: إن هواوي استوفت معايير الدولة الخليجية وليس لديها أي مخاوف. ولم يعلق المسؤولون السعوديون والإماراتيون على التوتر القائم بين هواوي والولايات المتحدة. وقال مصدر مطلع لرويترز: إن الإماراتيين يعتقدون أنهم قادرون على إدارة المخاطر.

يُشار إلى أن السعودية، والإمارات، والبحرين تستخدم معدات الجيل الخامس التي تصنعها شركات تقنية أخرى، وهو ما حاول باي الإشارة إليه بأن هواوي ليست الخيار الوحيد بالنسبة للدول التي تريد أن تأخذ زمام المبادرة في طرح شبكات الجيل الخامس.