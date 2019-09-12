شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحرية البريطانية تختبر سفن غير مأهولة للتجسس والعثور على الألغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت البحرية البريطانية تجربة نظام جديد أطلقت عليه اسم MAST-13، والذى يتيح التحكم بالقوارب العسكرية غير المأهولة عن بعد، للعثور على الألغام أو التجسس على سفن العدو.

نقلاً عن موقع " ديلي ميل" البريطاني، بفضل نظام MAST-13 يمكن تشغيل أسطول المركبات غير المأهولة (USVs)، من غرفة عمليات سفينة حربية، لاكتشاف الألغام تحت الماء والتجسس على سفن العدو دون تعريض البحارة للخطر.

وسيسمح نظام MAST-13 للقوارب التي يبلغ طولها 13 مترًا باستكشاف الأميال قبل السفن الحربية وتحذيرها من أى خطر محتمل، وبفضل قدرتها على الوصول إلى 52 ميلاً في الساعة، سيكون بإمكان هذه القوارب غير المأهولة أن تعمل لمدة تصل إلى 10 أيام في وقت واحد والسفر مئات الأميال.

سيتم التحكم في السفن من قبل اثنين من المتخصصين في البحرية في غرفة عمليات سفينة حربية، مع توجيه شخص واحد للقارب والآخر يقوم بتشغيل الأسلحة، حيث تمثل هذه التقنية خطوة كبيرة إلى الأمام في التفاعل بين الإنسان والآلة، فهي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة ذاتية التحكم والقدرات البشرية للتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها الظروف الصعبة في البحر.