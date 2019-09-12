شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسرق ميزة من TikTok ويدمجها بقصص انستجرام.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إذا لم يستطع فيس بوك شراءك، فمن المحتمل جدًا أن يقلدك" هكذا قالت جين ماشون وونج، والتي اكتشفت أن موقع التواصل الاجتماعى يختبر إضافة ميزة مقلدة من تيك توك إلى قصص انستجرام.
ووفقا لموقع mspoweruser الامريكى، ستتيح هذه الميزة، التى سيطلق عليها اسم clips للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو داخل القصص وتركيب الموسيقى وضبط السرعة، لكن لن يكون بإمكان المستخدمين استخدام "الفلاتر" والتأثيرات.
تأتى هذه الميزة الجديدة بعد ان حقق Tik Tok شعبية واسعة، ولم تكن ههذ المرة الأولى التى يسرق فيها فيس بوك مزايا من منافسيه، إذ قلد ميزة القصص بسنا بشات ودمجها بتطبيق انستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيس بوك يسرق ميزة من TikTok ويدمجها بقصص انستجرام.. اعرف إيه هى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.