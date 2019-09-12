شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسرق ميزة من TikTok ويدمجها بقصص انستجرام.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "إذا لم يستطع فيس بوك شراءك، فمن المحتمل جدًا أن يقلدك" هكذا قالت جين ماشون وونج، والتي اكتشفت أن موقع التواصل الاجتماعى يختبر إضافة ميزة مقلدة من تيك توك إلى قصص انستجرام.

ووفقا لموقع mspoweruser الامريكى، ستتيح هذه الميزة، التى سيطلق عليها اسم clips للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو داخل القصص وتركيب الموسيقى وضبط السرعة، لكن لن يكون بإمكان المستخدمين استخدام "الفلاتر" والتأثيرات.

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تأتى هذه الميزة الجديدة بعد ان حقق Tik Tok شعبية واسعة، ولم تكن ههذ المرة الأولى التى يسرق فيها فيس بوك مزايا من منافسيه، إذ قلد ميزة القصص بسنا بشات ودمجها بتطبيق انستجرام.