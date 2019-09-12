كيف تقوم بإزالة برنامج Flash بشكل كام من على ويندوز 10

برنامج Flash كان واحداً من أهم البرامج التي تحتاجها لكي يعمل جهاز الكومبيوتر الخاص بك بكفاءة ولتتمكن من الإستمتاع بمختلف الألعاب والصفحات الموجودة على الإنترنت، حيث كانت تعتمد أغلب هذه الصفحات على بيئة تطوير Flash في عملية التطوير الخاصة بها منذ الصفر وحتى تصل إلى المنتج والشكل النهائي الخاص بها.

ولكن التغيير هو سنة الحياة وهو الأمر الوحيد الثابت في الحياة ويبدو بأن تقنية Flash لم تواكب هذا التغيير والتطور وأصبح مكتوباً عليها أن تدخل في غياهب الجب وتنتهي إلى الأبد، فبدءاً من ديسمبر 2020 سيزال برنامج Flash من شركة أدوبي بشكل نهائي وبدأت المتصفحات والمطورين على حد سواء بإرسال رسائل تنبيهية بأن التقنية ستختفي إلى الأبد.

طريقة إزالة برنامج Flash بشكل كامل من ويندوز 10 :

إن كنت ترغب في الإستعداد لإختفاء تقنية Flash إلى الأبد عن طريق إزالتها من جهاز الكومبيوتر الخاص بك وتحديداً جهاز ويندوز 10 قبل أن تختفي فلا تقلق فإن هذا المقال سيفيدك، لاحظ فقط بأن إزالة البرنامج ليست بالسهولة التي تبدو عليها ولهذا ستحتاج إلى هذا المقال.

لاحظ بأن هذه الطريقة ستقوم بإزالة Flash من جهاز الكومبيوتر الخاص بك بشكل كامل ولكنها لن تزيله من المتصفحات المختلفة مثل Chrome و Edge رغم أنك تستطيع أن تقوم بإيقاف إستخدام هذه التقنية ولكن إزالتها تحتاج إلى تحديث من المطور.

الطريقة الأسهل والأوضح لتتمكن من إزالة Flash بشكل كامل من على ويندوز 10 هي إستخدام برنامج الإزالة المخصصة الذي قامت Adobe بتطويره، يمكنك تحميله من الموقع الرسمي لـ Adobe أو من هنا.

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بعد ذلك ستقوم بتثبيت البرنامج وتشغيله وستجد أمامك الشاشة التالية عندما تنتهي عملية إزالة البرنامج بشكل كامل، بالطبع سيطلب منك إيقاف جميع المتصفحات التي تستخدم Flash.

بعد أن تنتهي عملية الإزالة لن تستطيع إستخدام أي متصفح لا يضم التقنية مبنية بداخله وهذا يعني أن أي متصفح بإستثناء Chrome و Edge لن يتمكنوا من عرض محتويات التقنية نهائياً.

شخصياً أرى أنك لا تحتاج إلى إزالة التقنية من جهاز الكومبيوتر الخاص بك، إنتظر حتى يتم إزالته بشكل كامل من قبل الشركة وأن يتوقف عن العمل نهائياً أي بعد عام تقريباً.