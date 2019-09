طريقة إرسال تنبيهات الأندرويد إلى جهاز الكومبيوتر وكيف تقرأها بعيداً عن هاتفك

هل إحتجت قبلاً لقراءة تنبيهات الأندرويد وأنت منسجم مع العمل على جهاز الكومبيوتر خاصتك؟ في الواقع هذه مشكلة شائعة وتحدث مع الكثير وقد تؤثر على تركيزك بدرجة كبيرة وتجعلك تفقد إهتمامك بما تقوم به أو تفقد تركيزك في العمل الذي كنت تقوم به خاصةً إن كنت شخصاً يعمل في المجال الإبداعي الذي يحتاج الكثير من تركيزك.

سواء شئنا أم أبينا فإن الهواتف المحمولة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عالمنا ومن الطريقة التي نتعامل بها ونتفاعل بها مع العالم وبالرغم من أنك قد لا تحتاج إلى هاتفك في العمل بشكل أساسي أو هام فإن رغبتك في معرفة التنبيه الذي وصل إليك قد تجبرك على أن تخرج من تركيزك على الشاشة وهو أمر كما قلنا قد يؤذي عمليتك الإبداعية، ولكن لحسن الحظ فإن هناك طريقة لتتمكن من إستقبال تنبيهات الأندرويد على جهاز الكومبيوتر الخاص بك دون أن تخرج من تركيزك.

طريقة إرسال تنبيهات الأندرويد إلى جهاز الكومبيوتر :

لاحظ أن جميع الطرق التي سنذكرها اليوم هي حصرية للأندرويد ولا يمكنك إستخدامها مع الـ iPhone أو iPad نهائياً وسنذكر طرق أخرى في مقال آخر للأيفون.

تعتمد الطريقة التي سنذكرها اليوم على إستخدام برامج طرف ثالث تقوم بمراقبة هاتفك أو بعمل إرتباط بين هاتفك الأندرويد وجهاز الكومبيوتر الخاص بك وذلك حتى تقوم بنقل تنبيهات الأندرويد إلى جهاز الكومبيوتر الخاص بك عن طريق الـ Mirroring أو إرسال تنبيه فعلي.

بإستخدام برنامج Pushbullet :

يعتبر برنامج Pushbullet واحداً من أوائل البرامج التي إعتمدت على تقنية إرسال تنبيهات الأندرويد إلى جهاز الكومبيوتر حتى يتمكن الجهاز من التفاعل معها وتتمكن من قراءتها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وطريقة إستخدامه سهلة للغاية، أهم ما يميز البرنامج هو أنه يعمل على أنظمة ويندوز 10 بالإضافة إلى الأجهزة التي تعمل بأنظمة Mac.

في البداية يجب عليك أن تقوم بتحميل البرنامج من خلال متجر جوجل أو من خلال هذا الرابط.

قم بتشغيل البرنامج وتسجيل الدخول فيه بأي طريقة ترغب فيها، قم بتزويد البرنامج بأي صلاحيات وصول يحتاجها ليعمل بشكل جيد، قم بعد ذلك بالضغط على علامة Mirroring الموجودة أسفل شاشة البرنامج كما ترى في الصورة الموجودة بالأسفل.

في الشاشة التي ستظهر لك بعد ذلك قم بتفعيل إختيار Notification Mirroring حتى تتمكن من رؤية تنبيهات الأندرويد على شاشة الكومبيوتر، بالطبع يمكنك تفعيل إختيار Only while on wifi لتتأكد بأن هذه التنبيهات لن ترسل إلى جهاز الكومبيوتر إلا إذا كنت متصلاً على نفس شبكة الإنترنت الخاصة بجهاز الكومبيوتر.

الآن قم بتحميل إضافة البرنامج إلى المتصفح الذي تستخدمه، الإضافات متوفرة لمتصفحات كروم وفايرفوكس وأوبرا، يمكنك بعد ذلك إرسال تنبيه تجريبي من خلال البرنامج حيث يمكنك أن تقوم بفتح صفحة البرنامج والضغط على Send Test Notification.

يمكنك أيضاً تخصيص التنبيهات التي يتم إرسالها إليك من خلال البرنامج إن كنت لاترغب في الإزعاج الناتج عن إرسال كافة التنبيهات التي تصل إليك.

بدون شك هناك تطبيقات أخرى يمكنها أن تقدم نفس الغرض ونفس أسلوب العمل حيث يمكنها أن تقوم بإرسال التنبيهات إليك مثل Airdroid وغيرها ولكن شخصياً نفضل برنامج Pushbullet