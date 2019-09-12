تعرف على Apple Watch الجيل الخامس و مزاياه و مواصفاته

Apple Watch من المعروف عنها انها الساعة المثالية في عالم الاجهزة القابلة للإرتداء. الخواص العديدة التي تقدمها تجعلها افضل ما يمكن اقتنائه بلا شك. الساعة الجديدة بها نفس مزايا الاصدار السابق مع اضافات مهمة سيستعملها المستخدم بالتأكيد. الساعة الجديدة هي رفيقك الصحي الجديد و هي تستطيع تقديم كل ما تحتاجه من ساعة ذكية بمزايا اضافية قد تستعملها. بداية من مزايا مراقبة الصحة الى مزايا الساعة كونها ساعة ذكية. و لكن لندع المزيد للتفاصيل.

مواصفات Apple Watch series 5

الشاشة بحجم 1.78 بوصة من نوع LTPO OLED بدقة 448×368 المعالج Apple S5 المساحة الداخلية بحجم 32GB ذاكرة الوصول العشوائي — البطارية من نوع ايون ليثيوم تدعم الشحن السريع مزايا اضافية تدعم الساعة عمل رسم قلب ECG دعم شريحة محمول الكترونية eSIM مقاومة للماء حتى عمق 50 متر خاصية Always on Display

مزايا الساعة

مزايا الساعة عديدة جداً. و متنوعة بشكل كبير لأكثر من مجال. لذلك سنستعرض المزايا في كل مجال على حدة. حيث ان Apple تحاول ان تقوم بتطوير الساعة بحيث لا تحتاج الى هاتفك المحمول في اوقات كثيرة. و ان تكتفي بالساعة فحسب. كوقت التمرين مثلاً. التطوير في الأجهزة القابلة للإرتداء جيد و سريع خاصة هذا العام. الأجهزة القابلة للإرتداء امامها مسيرة طويلة لتصبح اهم الأجهزة الإلكترونية في حياتنا. و لكن بالتطوير الحالي لها لا اتوقع ان تأخذ هذه المسيرة العديد من الوقت

مميزات Apple Watch الصحية

تقدم ساعة Apple تتبع شبه كامل لصحتك و حالتك الحالية. بداية من حساس ضربات القلب الذي يراقب معدل نبض القلب و يخبرك ان كان هناك ارتفاع في النبض او لا. و هل معدل النبض الحالي صحي ام ان هناك خطر على صحتك من معدلات النبض الحالية. وصولاً الى عداد الخطوات الذي يراقب خطوات مشيك و سرعتها و معدل حرق السعرات الحرارية -برقم متوسط ليس دقيقاً 100%- و يربطها بمعدل النبضات لديك. ثم ان الساعة تراقب حركتك و من الحساسات بداخلها تستطيع التنبأ ان سقطت و تسألك ان كانت السقطة قوية و تحتاج الى اسعاف فتتصل بالطوارئ. و غير ان الساعة تستطيع عمل رسم قلب كامل لك. كل هذا مع قدرة الشركة على تسجيل كل المعلومات الصحية بداخل حسابك الشخصي ليكون معك سجل صحي كامل لك على حسابك الخاص بك على Apple Health

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مزايا Apple Watch من ناحية الإتصال بالهاتف المحمول

الساعة لها حالات عديدة تستطيع استخدامها فيها مع الهاتف المحمول. بداية من ان كل اشعاراتك الخاصة ستصل الى الساعة. رسائل او اشعارات تطبيقات. رسائل من whatsapp او facebook messenger او اي تطبيق آخر يمكنه ارسال اي اشعار لهاتفك المحمول. بالتالي يمكن في اوقات كثيرة ان تستغنى عن هاتفك المحمول و تعتمد على الساعة في حياتك اليومية. كأن ترد على الرسائل و الإشعارات و غيرها. خاصة مع وجود شريحة eSIM التي تتصل على شبكات LTE. فالساعة بهذا الشكل تغنيك عن الهاتف المحمول في اوقات كثيرة. اضافة الى ذلك ايضاً ان الشركة اضافت بوصلة الى الساعة تساعدك على الـNavigation و التحرك بدون الحاجة لفتح تطبيق الخرائط على هاتفك لتحديد الإتجاهات بشكل صحيح.

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التسعير

تسعير الساعة ليس سيئاً كبداية. الساعة تأتي بسعر 400$ لأقل نسخة. و سعر نسخة الـLTE هو 500$. بوجود المزايا العديدة فإن تسعير الساعة ليس سيئاً. لكن هذه الأسعار للنسخة المصنوعة من الألمونيوم. اذا اردت شراء النسخ المصنوعة من الصلب او التيتانيوم او السيراميك ستحتاج ان تدفع المزيد من المال. فيصل السعر الى اقصى سعر ممكن هو 1300 دولار أمريكي لأغلى نسخة المصنوعة من السيراميك الأبيض. و هي التي بسعر غال جداً بالطبع. اما النسخ القديمة فخفضت الشركة اسعارهم حتى صار سعر Apple Watch 3 يبدأ من 200$. مع ازالة Watch 4 نهائياً و ايقاف تصنيعها.