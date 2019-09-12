طرازات iPad Pro الأغلى أصبحت الآن أرخص من أي وقت مضى

فاطمة أيت طالب - دبي - منتجات آبل باهظة الثمن بالفعل، على الرغم من أنه كلما زادت ذاكرتها التخزينية، كلما زاد سعرها. خذ على سبيل المثال نسخة 1 تيرابايت من جهاز iPad Pro والتي كان قد تم تسعيرها بنحو 1749 دولار أمريكي، ولاحظ أننا قلنا ” كان ” لأنه يبدو أن شركة آبل قررت تقليص أسعار بعض طرازات iPad Pro.

لقد تم الآن تقليص سعر نسخة 1 تيرابايت من iPad Pro 12.9 بنحو 200 دولار أمريكي بحيث أصبح سعر هذه النسخة الآن يصل إلى 1549 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، هذه النسخة لا تزال مُكلفة، ولكن تقليص السعر بنحو 200$ سيؤدي بالتأكيد إلى جعلها أكثر جاذبية للعملاء الذين ربما أُجبروا على شراء نسخة أخرى مع ذاكرة تخزينية أقل بسبب السعر.

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يبدو أن هذا الخصم ينطبق أيضًا على iPad Pro 11 الذي تم تقليص سعره الآن إلى 1349 دولار أمريكي. تنطبق هذه الخصومات فقط على نسخ 1 تيرابايت، وبالتالي إذا كنت تتطلع إلى الحصول على نسخة مزودة بذاكرة تخزينية أقل، فإن الأسعار ستبقى كما هي من دون تغيير.

ومن غير الواضح ما هو السبب الذي دفع شركة آبل لتقليص أسعار نسخ 1 تيرابايت من لوحيات iPad Pro، ولكن ربما قامت بذلك لزيادة المبيعات عن طريق خفض الأسعار. وفي كلتا الحالتين، إنه فوز للمستهلكين والمهنيين الذين يقدرون الذاكرة التخزينية الإضافية.