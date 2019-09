هواتف iPhone 11 Pro الجديدة تمتاز بسرعة أكبر على مستوى إتصالات LTE

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن iPhone 11 Pro الجديد، كشفت الشركة أيضًا أن الهواتف الجديدة ستوفر إتصال سريع بشبكة الإنترنت. هذا يبدو جيدًا، أليس كذلك؟ ومع ذلك، لم تذكر لنا شركة آبل مقدار السرعة التي ينبغي علينا توقعها، ولكن بفضل شركة SpeedSmart، فقد تمكنا من الحصول نتائج لإختبارات تُظهر لنا مدى السرعة التي يمكن أن نتوقعها من هواتف آبل الجديدة.

بطبيعة الحال، سرعة الإتصال التي ستحصل عليها ستختلف من شركة إتصالات إلى أخرى، ولكن في الغالب، سترى بعض التحسينات. لا يبدو أنها قفزة كبيرة جدًا على مستوى الأداء، لذا لا تتوقع أن تكون تلك التحسينات ملحوظة للغاية، ولكنها ستكون أسرع. هذا بالمقارنة مع iPhone XS و iPhone XS Max اللذان تم إطلاقهما في العام 2018.

طُلب من SpeedSmart منذ ذلك الحين مقارنة سرعات إتصال iPhone 11 Pro مع بعض هواتف الأندرويد المنافسة، وهي تقول أنها بمجرد الحصول على هذه الهواتف، فهي ستقوم بإجراء بعض المقارنات. ستستمر هواتف iPhone 11 Series الجديدة في إستخدام LTE، فمن غير المتوقع أن تتبنى شركة آبل تقنية 5G في هواتف iPhone حتى العام المقبل.

يجب أن تتفوق سرعات 5G بشكل كبير على سرعات LTE، ولكن مرة أخرى، مقارنة سرعة 5G في هواتف iPhone المستقبلية مع هواتف 5G المدعومة بنظام الأندرويد ستتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، مثل البرمجيات والمكونات المستخدمة في الجهاز.

The new #iPhone11 Pro and Pro Max include faster 4G LTE, how much faster? About 13% faster vs. iPhone Xs that's quite an improvement YoY. Looks like a faster better modem. #AppleEvent #SpeedSmart https://t.co/cHKHU5JZU4 pic.twitter.com/zRVaTKuuoD