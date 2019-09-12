Xiaomi تعد بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi 9T في شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق شركة جوجل لنظام Android 10 بشكل رسمي، تُعلن الشركات المصنعة الآن عن خارطة الطريق الخاصة بترقية أجهزتها إلى الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد. وعلى الرغم من أن شركة Xiaomi لم تؤكد بعد القائمة الكاملة لأجهزتها التي ستحصل على أحدث نسخة من نظام الأندرويد، فقد وعدنا فريق الدعم في الشركة بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi 9T في وقت أقرب من المتوقع.
ووفقا لموقع Ausdroid، فهو يقول أن شركة Xiaomi أكدت له أن الهاتف Xiaomi Mi 9T والمعروف أيضًا بإسم Redmi K20 في بعض المناطق، سيحصل على تحديث Android 10 في شهر أكتوبر المقبل. في الواقع، هذا يبدو معقولاً بالنظر إلى أن النسخة التجريبية من روم MIUI 11 الذي يستند على نظام Android 10 قد صدرت منذ فترة طويلة نسبيًا.
عمومًا، في حالة إذا قامت شركة Xiaomi فعلاً بإصدار تحديث Android 10 الرسمي للهاتف Xiaomi Mi 9T في شهر أكتوبر المقبل، فنحن نتوقع أن نرى هذا التحديث يشق طريقه إلى المزيد من هواتف Xiaomi و Redmi فيما تبقى من هذا العام.
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