الهاتف Xperia 1 يحصل على تحديث جديد يجلب معه بعض التغييرات المطلوبة للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ الهاتف Xperia 1 من شركة Sony بتلقي تحديث جديد. هذا التحديث لا يأتي بتغييرات كبيرة، ولكنه قد يكون مهمًا لأنه يعد بتحسين جودة الصور وإطار التقريب للكاميرا، فضلا عن توفير واجهة محسنة للكاميرا وتجربة تصوير أكثر إستقرارًا بشكل عام. كانت هذه التغييرات مطلوبة منذ فترة طويلة، فقد كانت الكاميرا في الهاتف Xperia 1 بحاجة إلى المزيد من الإستقرار والموثوقية على مستوى الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون إقتران السماعات اللاسلكية بالهاتف Xperia 1 عبر البلوتوث أكثر إستقرارًا الآن، وهناك بعض التحسينات في إدارة الطاقة أيضًا، لذلك ربما ستلاحظ تحسنًا صغيرًا في عمر البطارية بعد تثبيت هذا التحديث. أخيرًا، يمكنك أيضًا مع هذا التحديث الجديد الحصول على الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.