شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Iphone وipad و iMac .. اعرف سر الـ "i" فى أجهزة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل عام تثير أبل الجدل بشكل كبير بعد إطلاق هواتف آيفون الجديدة الخاصة بها، وتتصدر المناقشات على مواقع التواصل الاجتماعى، والبعض يعود للخلف للتحدث عن بدايات الشركة والفترة التى لم يكن لها منافس فى الأسواق، وانتشرت حديثا بعض الأسئلة المتعلقة بالسبب وراء اختيار أبل حرف الـ I ليكون قبل اسم أى جهاز تقوم بإطلاقه.



ابل

وذكر موقع MASHABLE الأمريكى، أن خلال حدث Apple الذى عقد فى عام 1998 ، قدم ستيف جوبز جهاز iMac ، موضحًا الصلة بين "i" و "Mac"، وقال إن الجهاز هو عبارة عن مزيج بين الإنترنت وبساطة ماكنتوش.

وأوضح أن "i" فى iMac تعنى الإنترنت، وتابع "جوبز" وتابع هذه العبارات بعرض صورة تضم المعانى الأخرى لحرف الـ "I" الموجود فى أسماء أجهزة أبل، وهى individualو instructو inform و inspire.