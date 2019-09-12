تصميم «آيفون11» الجديد يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار تصميم هاتف «آيفون 11» الجديد، الذي كشفت عنه شركة «أبل» يوم الثلاثاء الماضي، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وكشفت «أبل» أن هاتفها الجديد «آيفون 11» سيأتي مزوداً بكاميرتين في الخلف، إحداهما بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية إضافة إلى الجيل التالي من الرقائق متناهية الصغر، «إيه 13». أما الهاتف «آيفون 11 برو»، فسيزوّد بثلاث كاميرات في الخلف – بزاوية عريضة، وعدسة مقربة، وعدسة عريضة للغاية. وسيستطيع الهاتف الجديد التقاط التسجيلات المصورة بالكاميرات الثلاث والكاميرا الأمامية معاً، وبسعر يبدأ من 999 دولاراً، وفقاً لـ«رويترز».

وحسبما ورد، لن يكون للجهاز عمر بطارية أطول فحسب، بل سيستهلك طاقة أقل، ومع ذلك، فإن هذا التصميم الجديد غريب بعض الشيء، حيث يبدو أن الكاميرا تحتوي الآن على ثلاث عدسات بدلاً من واحدة (بالإضافة إلى الفلاش والميكروفون) والتي أعطت بعض الناس الإحساس الغريب بالـ«تريبوفوبيا» أو فوبيا الثقوب.

وألهم المظهر الجديد للهاتف الكثير من النكات، حتى إن البعض قارنه بموقد الطهيوقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر»، بين شكل الهاتف الجديد وأشكال أخرى بطريقة طريفة.

وشبهه البعض بالمخلوقات الفضائية، ووجوه الإيموجي المستخدمة في المحادثات الإلكترونية.

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وقارن أحد المغردين شكل الكاميرات بوجه الشخصية الكرتونية الشهيرة «سبونج بوب»، وبشكل الشخصية الخيالية «بوكيمون» أيضاً.

وتباهي شركة «أبل» منذ فترة طويلة بميزتها التنافسية على مزاحمين مثل «سامسونغ إلكترونكس» التي تصنع أجهزة الهاتف و«غوغل» التي تزوّد معظم أجهزة الهاتف في العالم بأنظمة التشغيل. وتروج «أبل» لسيطرتها على كل من الأجهزة والبرمجيات، مما يفرز منتجات مصقولة أعلى سعراً تقتنص معظم أرباح صناعة الهاتف الذكي، حسب «رويترز.