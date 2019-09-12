شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. روبوت السمكة الطائرة يرفع نفسه 26 مترًا ويستخدم فى الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبتكر العلماء كل يوم روبوت جديد محاكى للطبيعة ولكن بإمكانيات مختلفة، ليتم توظيفه فى أمور مهمة فى الحياة كانت صعبة من قبل، ولكنها تصبح أكثر سهولة بعد ابتكاره، ومن بين ذلك ابتكار روبوت السمكة الطائرة الذى يمكنه أن ينتقل 26 مترًا عبر الهواء بعد الإقلاع من الماء، لجمع عينات المياه في البيئات الخطرة مثل الفيضانات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتكر الباحثون في جامعة إمبريال كوليدج في لندن النظام، الذي يزن 160 جرامًا فقط ويمكنه القفز عدة مرات بعد إعادة ملء خزان المياه، فإنه يولد قوة تبلغ 25 ضعف وزن الروبوت ، مما يمنحه فرصة أكبر للتغلب على موجات متقلبة.



روبوت السمكة الطائرة

كما أن هذا قد يسمح لها بالطفو على الماء وأخذ عينات في نقاط متعددة دون طاقة إضافية، مما يوفر الطاقة على مسافات أطول مقارنة بالروبوت التى تعمل بالكهرباء.

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ويعد الجزء الوحيد المتحرك هو مضخة صغيرة تجلب الماء من البيئة التي يجلس فيها الروبوت مثل البحيرة أو المحيط.كما يتطلب فقط 0.2 جرام من مسحوق كربيد الكالسيوم في غرفة الاحتراق الخاصة به لانتاج قوة الدفع بعد أن تصل إليها المياه.



روبوت السمكة الطائرة 2

وقال كبير الباحثين الدكتور ميركو كوفاتش ، مدير مختبر الروبوتات الجوية في إمبيريال: "الانتقال إلى الجو هى عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي يصعب تحقيقها على مركبة طيران صغيرة الحجم تحتاج إلى أن تكون خفيفة الوزن للطيران، لذلك استخدمنا مواد كيميائية تفاعلية للمياه لتقليل المواد التي يحتاجها الروبوت".

يعمل الفريق الآن مع المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا (إمبا) لبناء مركبات جديدة باستخدام مواد متطورة وبدء تجارب ميدانية للروبوت في مجموعة من البيئات، بما في ذلك مراقبة المحيطات حول الشعاب المرجانية ومنصات الطاقة البحرية.