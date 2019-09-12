شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر الحصاد يظهر بالسماء غدا احتفالا بقدوم الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى مشاهدة الأحداث الفلكية المختلفة، فعليك انتظار قمر الحصاد، الذى يظهر بدءا من مساء الغد، بسبب اكتمال القمر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني نهاية الصيف وبداية شهر الخريف، وسيكون القمر وجهه مضاء بالكامل في سماء الليل.

ووفقا لموقع " ميرور" البريطاني، سمي قمر الحصاد بهذا الاسم لأنه يظهر خلال حصاد الذرة، كما يعرف أيضا باسم بدر الذرة" (Full Corn Moon).

وسيكون قمر الحصاد مرئيًا بعد غروب الشمس غدا، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ولكن سيصل إلى ذروته في الساعات الأولى من صباح السبت 14 سبتمبر.

وإذا لم تتمكن من رؤية هذا الحدث، فسيكون بإمكانك متابعة اكتمال القمر القادم يوم أكتوبر 13، إذ سيظهر القمر الدموى.

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