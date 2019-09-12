شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. ماى جيمسون أصبحت أول امرأة من أصل إفريقى فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت ماي جيمسون أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تذهب إلى الفضاء، فى نفس هذا اليوم 12 سبتمبر من عام 1992، ويعد هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير، ففي الأيام الأولى لوكالة ناسا الأمريكية، لم يتم اختيار النساء والأشخاص ذوى البشرة السمراء للذهاب إلى الفضاء.



اول رائدة فضاء ذات اصل افريقى

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، لم ترسل ناسا امرأة إلى الفضاء حتى مهمة المكوك الفضائي السابعة في عام 1983، وكذلك ذهب أول رجل أمريكي من أصل أفريقي للفضاء في المهمة التالية في نفس العام.

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فيما أختارت ناسا بعد تسع سنوات أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي للسفر على متن STS-47، المهمة المكوكية الفضائية رقم 50.

وكانت جيمسون مهندسًا طبيبة مرخصة خدمت في فيلق السلام قبل التقدم لتصبح رائدة فضاء، وعملت كمتخصصة في مهمة STS-47 حيث سجلت أكثر من 190 ساعة في الفضاء.

وللكن للأسف كانت STS-47 هي مهمتها الوحيدة، وبعدها بوقت قصير في عام 1993، تقاعدت من وكالة ناسا، واستكملت رحلتها فى تأسيس شركتها الخاصة، وهي شركة استشارية في مجال التكنولوجيا.