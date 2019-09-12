تكنولوجيا: أوضح الصور التي تكشف عن تصميم شاشة waterfall في هاتف Mate 30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات مصورة حية جديدة لهاتف هواوي المرتقب Mate 30 Pro، تقدم نظرة أوضح لتصميم شاشة waterfall بدون إطارات جانبية، كما تكشف الصورة عن النتوء العلوي بالمستشعرات الجديدة في الهاتف.

رصد هاتف Mate 30 Pro في صور حية لأحد وحدات المعاينة الخاصة بالهاتف، حيث يظهر الهاتف بحافظة من البلاستيك تحجب تصميم الجهة الخلفية للهاتف، بينما يظهر تصميم الجهة الأمامية والنتوء العلوي في الشاشة.

وتظهر شاشة هاتف Mate 30 Pro بتصميم منحني من الجانبين بزواية 90 درجة، وهو التصميم الجديد للشاشة الذي يعرف بشاشة “waterfall”، ومن المتوقع أن يتم الإستفادة من هذا الإنحناء في تحديث واجهة EMUI، بنفس التجربة التي قدمت من سامسونج في هاتف Galaxy Edge.

كما أعادت شركة هواوي تصميم النتوء العلوي في شاشة هاتف Mate 30 Pro ليضم أجهزة الإستشعار الجديدة التي تشمل الجيل الجديد من تقنية التعرف على الوجه، ومن المتوقع أن يأتي أحد المستشعرات بنظام ToF، كما يأتي هذا التصميم بشكل مختلف عن تصميم النتوء في شاشة هاتف Mate 30 الذي يضم نتوء أصغر مع اثنان من العدسات التي تعود لكاميرة أمامية مزدوجة أو نظام مختلف في تقنية التعرف على الوجه أيضاً.

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يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف Mate 30 Pro ينطلق بحجم 6.6-6.7 إنش في الشاشة، مع جودة عرض QHD، وتدعم الشاشة معدل تحديث للإطارات 90Hz، بينما لم يتم تأكيد إعدادات كاميرة السيلفي حتى الآن، إلا أن الهاتف يضم تقنية جديدة للتعرف على الوجه.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية أشير إلى أن هاتف Mate 30 Pro يأتي باثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، ومن المتوقع أن تضم الكاميرة الخلفية أيضاً مستشعر 3D ToF، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في 19 من سبتمبر الجاري.

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