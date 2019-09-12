الهاتف Google Pixel 4 يظهر في المزيد من الفيديوهات المسربة وهو قيد العمل

فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المتوقع أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL حتى شهر أكتوبر المقبل، ولكن التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف بدأت فعلاً تشق طريقها إلى الويب. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على فيديوهات مسربة جديدة تستعرض لنا ليس فقط تصميم الهاتف Google Pixel 4 من مختلف الزوايا، وإنما تستعرض لنا أيضًا هذا الهاتف وهو قيد العمل، ويمكنكم مشاهدة هذه الفيديوهات أدناه :

مرة أخرى، تؤكد لنا هذه التسريبات الجديدة أن هواتف Google Pixel 4 الجديدة القادمة من شركة جوجل لن تتبنى القطع في الشاشة، كما أنها ستأتي بكاميرتين على الأقل في وحدة مربعة الشكل في الركب الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. وعلاة على ذلك، فهي تؤكد لنا كذلك أن هواتف Google Pixel 4 الجديدة ستكون متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والبرتقالي والأبيض.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيأتيان مع كاميرتين في الواجهة الخلفية، واحدة عادية بدقة 12 ميغابكسل وأخرى مُقربة بدقة 16 ميغابكسل ستوفر على الأرجح تقريبًا بصريًا يصل إلى ×8.

وعلى ما يبدو، هذه الكاميرا الخلفية المزدوجة للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL ستأتي مع ميزة جديدة تُدعى ” Motion Mode “، وهي الميزة التي ستتيح لك تصوير اللقطات الرياضية والمتحركة مع ” عناصر متحركة في المقدمة والخلفية المضببة “. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL أيضًا مع نسخة مُحسنة من ميزة Night Sight مع تحسينات متعلقة بالسرعة.

ذكرت التقارير السابقة كذلك أن شركة جوجل ستفتخر بقدرة الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL على إلتقاط الصور للسماء المرصعة بالنجوم. هذا ليس كل شيء، فقد قيل أيضًا أن هذين الهاتفين سيأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية بدلاً من 4GB.

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عمومًا، من المتوقع أن يصل الهاتف Google Pixel 4 مع شاشة OLED بحجم 5.7 إنش وبدقة +FullHD، بينما من المتوقع أن يأتي الهاتف Google Pixel 4 XL مع شاشة OLED بحجم 6.3 إنش وبدقة +QuadHD. وبصرف النظر عن الشاشات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف الأصغر حجمًا مع بطارية بسعة 2800mAh، بينما من المتوقع أن يأتي الهاتف أكبر حجمًا مع بطارية بسعة 3700mAh. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين كذلك مع المعالج Snapdragon 855، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10 منذ اليوم الأول.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل كانت قد أكدت لنا في وقت سابق قدوم هواتف Google Pixel 4 مع ميزة جديدة تدعى Motion Sense، ومع خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه، ولكنها ستكون أكثر أمانًا وتقدمًا من خاصية الفتح عن طريق الوجه التي توفرها الكثير من هواتف الأندرويد اليوم.

كان فريق المشاريع والتكنولوجيات المتقدمة في شركة جوجل يعمل على مشروع الرادار المُستشعر للحركة ” Project Soli ” على مدار السنوات الخمس الماضية. إنه عبارة عن نسخة مصغرة من رادار إستشعار الحركة التقليدي. سيتم تضمين هذا الرادار الجديد في الجزء العلوي من الهاتف Google Pixel 4 لإستشعار الحركة حول الهاتف.

سيتيح هذا الرادار تفعيل ميزات Motion Sense على الجهاز، مما يتيح للمستخدمين تخطي الأغاني والإشعارات وكتم المكالمات الصوتية والمزيد من الوظائف الأخرى من خلال القيام بإيماءات باليد حول الهاتف. هذه القدرات سوف تتحسن مع مرور الوقت. وتشير شركة جوجل إلى أن Motion Sense ستكون متاحة في بعض البلدان فقط حيث يتم بيع هواتف Google Pixel بشكل رسمي.

خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه في الهاتف Google Pixel 4 لن تستخدم الكاميرا الأمامية كما هو الحال في هواتف الأندرويد الأخرى. عندما يصل المستخدمون إلى أجهزتهم، سيقوم الرادار Project Soli بشكل إستباقي بتفعيل المستشعرات الضرورة لعمل هذه الميزة وإذا تم التعرف على المستخدم، فسوف يتم فتح قفل الهاتف على الفور. تقول شركة جوجل بأن هذه الميزة ستعمل في أي إتجاه تقريبًا، حتى لو تم تعليق الهاتف رأسًا على عقب.

فيما يتعلق بالخصوصية، تقول شركة جوجل أن خاصية فتح قفل الشاشة عن طريق الوجه تقوم بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه ولا يتم رفع بيانات الصورة إلى أي مكان. لا يتم حفظ الصور التي يتم إستخدامها لفتح قفل شاشة الهاتف أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى. سوف تتحدث الشركة أكثر عن هذه الميزات في حدث الإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة المُتوقع عقده في شهر أكتوبر المقبل.