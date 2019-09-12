الهاتف iPhone 11 Pro الجديد يواصل الإحتفاظ بـ 4GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - برز جهاز جديد في منصة إختبارات الأداء Geekbench يضم المعالج Apple A13 Bionic السداسي النوى ويعمل بنظام iOS 13 قيل بأنه الهاتف iPhone 11 Pro. والأمر الأكثر إثارة للإهتمام هو رصد هذا الهاتف في المنصة المذكورة آنفًا مع 4GB من الذاكرة العشوائية، مما يضع iPhone 11 Pro في نفس المرتبة مع iPhone XS وفي مسار مناقض لهواتف الأندرويد الحالية.

نظرًا لأن منصة إختبارات الأداء Geekbench تقوم بإختبار أداء المعالج المركزي فقط، فإن الذاكرة العشوائية القليلة لم تقف عائقًا أمام الهاتف iPhone 11 Pro للتفوق على جميع هواتف الأندرويد. سجل الهاتف 5472 نقطة في إختبار النواة الواحدة، ونحو 13769 نقطة في إختبار النوى المتعددة، مما يضعه أمام أي هاتف ذكي في السوق حاليًا.

حتى الهواتف الذكية الحديثة المزودة بالمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم مثل Asus ROG Phone II لم تكن قريبة حتى من النتيجة التي حققها الهاتف iPhone 11 Pro بفضل المعالج Apple A13 Bionic الجديد.

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ومع ذلك، أداء المعالج المركزي شيء، والذاكرة العشوائية شيء آخر تمامًا. وكما أوضحت لنا العديد من إختبارات السرعة الأخيرة، فإن إمتلاك المزيد من الذاكرة العشوائية يعني في النهاية أن الهاتف يتمسك بالتطبيقات لفترة أطول. وفي أخر إختبار، لم يقم +Galaxy Note 10 مع 12GB من الذاكرة العشوائية التي يتوفر عليها بإعادة تحميل أي تطبيق، بينما إحتاج iPhone XS Max إلى إسقاط التطبيقات من ذاكرته العشوائية البالغة 4GB.