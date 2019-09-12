الهاتف Huawei Mate 30 Pro يستعرض الإنحناء المميز لشاشته في صورة مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل شخص ما على وحدة أولية من الهاتف Huawei Mate 30 Pro. يتم إستخدام الغطاء الواقي الأبيض لإخفاء التصميم، ولكنه لا يقوم بعمل جيد للغاية، فالشيء الذي يجب ملاحظته هنا هو إنحناء الشاشة والقطع العريض في الجزء الأوسط العلوي.

يحتوي الهاتف Huawei Mate 30 Pro على ما يُطلق عليه الآن ” شاشة الشلال ” بفضل إنحنائها بمعدل 90 درجة في الجانبين الأيمن والأيسر، وهذا ما يعني بأن هذه الشاشة تمتاز بإنحناء أكبر بكثير من ذلك الإنحناء الذي تعودنا رؤيته في الهواتف الذكية الحالية. ربما، ستستفيد شركة Huawei من هذا الإنحناء المميز للشاشة لتقديم إيماءات وحيل جديدة، على الرغم من أن رفض عمليات اللمس العرضية لحواف الشاشة هو أمر لا بد منه.

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للآسف، هذا كل ما يمكننا إستخلاصه من هذه الصورة المسربة الجديدة، ولكننا حصلنا في وقت سابق من هذا اليوم على تسريب آخر يقول بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.8 وبدقة +FullHD، والمعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 990 5G الذي أعلنت عنه شركة Huawei مؤخرًا والذي يضم مودم 5G مدمج. وعلاوة على ذلك، أشار التسريب كذلك إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مرفوقة بكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق، فضلا عن أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 40 ميغابكسل كذلك للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة مع العلم بأن الكاميرا الرابعة والأخيرة ستكون من نوع Time Of Flight. وبالعودة إلى الكاميرتين الأساسية والمقربة، فهي ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، في حين ستكون الكاميرا الواسعة الزاوية قادرة على تصوير المشاهد بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. وبصرف النظر عن الكاميرات الأربعة، فسوف يكون هناك أيضًا فلاش من نوع Xenon.

التسريب الجديد أشار كذلك إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم كاميرا جديدة للقراءة الثلاثية الأبعاد للوجه تعتبر أسرع وأكثر أمانًا مع العلم بأنها ستكون قادرة أيضًا على قياس معدل ضربات القلب ووتيرة التنفس. وإلى جانب ذلك، فقد تم الإشارة كذلك إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W.

الهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد سيضم كذلك زر تشغيل فعلي وأزرار حساسة للمس من أجل التحكم بالصوت، وسيكون مقاومًا للماء والغبار، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ولكنه سيفتقر إلى تطبيقات وخدمات جوجل.