تسريب المواصفات الكاملة للهاتف Galaxy M10s، وتشمل شاشة بحجم 6.4 إنش، وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - Galaxy M10s هو واحد من الهواتف الذكية التي من المتوقع أن تُعلن عنها شركة سامسونج في المستقبل القريب، وهو الهاتف الذكي من المفترض أن يأتي ليكون بمثابة بديل للهاتف Galaxy M10 الحالي. وبينما ننتظر وصول هذا الهاتف بشكل رسمي، فقد حصلنا اليوم على تسريب يكشف لنا عن المواصفات الكاملة لهذا الجهاز.

ووفقا لهذا التسريب، فهو يقول أن الهاتف Galaxy M10s سيضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7885، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

تسريب اليوم يقول كذلك أن الهاتف Galaxy M10s سيضم أيضًا كاميرا أمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة تمتاز بدقة 8 ميغابكسل، وسيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستضم عدسة بفتحة 1.9، بينما ستضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2.

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الهاتف Galaxy M10s سيحصل كذلك على منفذ USB Type-C بدلاً من MicroUSB، وسيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI. ونظرًا إلى أنه يتم التشويق بالفعل لهذا الهاتف في متجر أمازون الهند، فهو على الأرجح سيصل في المستقبل القريب.