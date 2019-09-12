تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Huawei Mate 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات التي تستعرض لنا تصميم الهاتف Huawei Mate 30 Pro من مختلف الزوايا، والآن نحن هنا مع تسريب جديد من الصين يستعرض لنا على ما يبدو المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

هذا التسريب الجديد يشير إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro القادم من شركة Huawei سيضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.8 وبدقة +FullHD، والمعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 990 5G الذي أعلنت عنه شركة Huawei مؤخرًا والذي يضم مودم 5G مدمج. وعلاوة على ذلك، يشير تسريب اليوم كذلك إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مرفوقة بكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق، فضلا عن أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 40 ميغابكسل كذلك للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة مع العلم بأن الكاميرا الرابعة والأخيرة ستكون من نوع Time Of Flight. وبالعودة إلى الكاميرتين الأساسية والمقربة، فهي ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، في حين ستكون الكاميرا الواسعة الزاوية قادرة على تصوير المشاهد بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. وبصرف النظر عن الكاميرات الأربعة، فسوف يكون هناك أيضًا فلاش من نوع Xenon.

التسريب الجديد أشار كذلك إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم كاميرا جديدة للقراءة الثلاثية الأبعاد للوجه تعتبر أسرع وأكثر أمانًا مع العلم بأنها ستكون قادرة أيضًا على قياس معدل ضربات القلب ووتيرة التنفس. وإلى جانب ذلك، فقد تم الإشارة كذلك إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W.

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الهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد سيضم كذلك زر تشغيل فعلي وأزرار حساسة للمس من أجل التحكم بالصوت، وسيكون مقاومًا للماء والغبار، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ولكنه سيفتقر إلى تطبيقات وخدمات جوجل.

تم تسريب هذه المواصفات من مصدر يحظى بسجل جيد في الصين، وعلى الرغم من ذلك، فنحن لا نزال ننصح الجميع بالتعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، على الأقل في الوقت الراهن.