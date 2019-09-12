شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تحظر تطوير عملة فيس بوك المشفرة "ليبرا" فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت فرنسا من أنها ستمنع تطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لشركة فيس بوك داخل أوروبا، إذ أكد برونو لو ماير وزير الاقتصاد والمالية فى حديثه فى مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول العملات المشفرة، إنه تشكل مخاطر مالية شاملة وإمكانية إساءة استخدام هيمنة السوق.

وقال ماير: "كل هذه المخاوف بشأن ليبرا خطيرة، وأريد أن أكون واضحًا تمامًا، ففى هذه الظروف، لا يمكننا السماح بتطوير ليبرا على الأراضى الأوروبية".

وتأتى هذه التصريحات بعد مطالبة فيس بوك وشركاؤها من السلطات المالية فى سويسرا تقييم خطتهم لإنشاء العملة الرقمية الجديدة.

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وقالت الشركة إنها ستنشئ جمعية غير ربحية مقرها فى جنيف، مما يضعها تحت السلطة التنظيمية السويسرية.

و قالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، والمعروفة باسم FINMA أمس، إن الاقتراح يجب أن يفى بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وغيرها من المعايير الصارمة، ويتضمن ذلك الحصول على "ترخيص نظام الدفع" الذى يجعل الجمعية مسئولة عن تحمل "العوائد والمخاطر المرتبطة بالعملة.

جدير بالذكر أعلنت فيس بوك تم عن عملتها الرقمية ليبرا رسميًا فى وقت سابق من هذا العام ومن المتوقع إطلاقها فى منتصف عام 2020.

وسيتم تخزين العملة الرقمية فى محفظة رقمية تُدعى Calibra ، وهو تطبيق قائم بذاته على الهاتف الذكى للمستخدم أو سيكون داخل بعض الخدمات المملوكة لفيس بوك مثل WhatsApp و Messenger، كما تم دعمها بواسطة Visa و Mastercard ، بالإضافة إلى شركات مثل Uber و Spotify و eBay مما يعنى أنه فى النهاية سيتمكن المستخدمون من استخدام العملة لدفع أى شيء تقريبًا.