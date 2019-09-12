تكنولوجيا: تصميم iphone 11 pro يثير ضيق مرضى فوبيا الثقوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من المرضى بفوبيا الثقوب عن ضيقهم من تصميم هاتف iPhone 11 Pro الجديد، بسبب كاميراته الخلفية الثلاثة، رغم اعتبارها من مزايا الهاتف الجديد، الذى كشفت عنه أبل خلال مؤتمرها الخاص يوم 10 سبتمبر.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، هذا الخوف، الذى يطلق عليه اسم " تريبوفوبيا " أو رهاب الأنماط المتكررة، يسبب الاشمئزاز من شكل الثقوب، فأولئك الذين يعانون من الرهاب يظهرون كراهية لأنماط الثقوب الصغيرة، والتى قد تظهر على أشياء غير ضارة مثل الفراولة والفقاعات وخلايا النحل، مما يسبب لهم أعراضًا مثل الغثيان والحكة والتعرق وتوتر العين والارتعاش.
وفور الكشف عن تصميم الهاتف اتجه الكثيرون إلى تويتر للتعبير عن استيائهم من تصميم الهاتف، وكيف أثار رعبهم فور رؤيته، وقال أحد المستخدمين: "لا أستطيع حقًا التعامل مع هذه النماذج الصورية #iPhone 11 مع جميع الكاميرات الموجودة على ظهره، إذ تبدو مثل الثقوب، فهذا يجعلنى أشعر بالغثيان، إنه أمر فظيع بالنسبة لي".
وفى الوقت نفسه، قام مستخدمون آخرون بإنشاء صور مزيفة لأجهزة iPhone تحتوى على المزيد من الكاميرات، والتى سببت المزيد من الضيق.
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