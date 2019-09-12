تكنولوجيا: الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية لمراقبة الموارد الطبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين، اليوم الخميس، ثلاثة أقمار صناعية، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى البلاد. وذكر مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية - فى بيان اليوم - أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش -4 بى" الساعة 11:26 صباحا بتوقيت بكين. وستوفر الأقمار بيانات مراقبة لإدارة أصول الموارد الطبيعية، والمراقبة الإيكولوجية، والسيطرة والوقاية من الكوارث، والحماية البيئية، والبناء الحضرى، وإدارة النقل والطوارئ.

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