شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر ايفون 11 .. هاتف أبل الجديد الأرخص سعرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت أبل أمس الأول عنiphone 11 وiphone 11 pro و iphone 11 pro max، ودعمت الشركة هواتفها الثلاثة بمزايا جديدة وتصميم مختلف بعض الشىء، والذى نال إعجاب البعض، وأثار سخرية البعض الآخر، لكن اهتمت الشركة الأمريكية بالسعر هذه المرة، فى محاولة لجذب المستخدمين مرة أخرى، وسط هذا الكم الكبير من المنافسة.

وعلى عكس العادة آيفون 11 أرخص هاتف من أبل، إذ يبدأ سعره من 699 دولارا أى ما يعادل 16,700 جنيه مصرى، إذ كان آخر هاتف آيفون يطرح بهذا السعر هو iphone 8، الذى أعلنت عنه الشركة عام 2017.

مواصفات iphone 11

أما عن مواصفات iphone 11 فيتميز بشاشة قياس 6.1 بوصة، مع دقة عرض للصورة تصل إلى 828×1792 بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل وأمامية 12 ميجا بيكسل، جنبا إلى جنب معالج سداسى Apple A13 Bionic، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.