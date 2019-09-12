إبسون تصدر أصغر جهاز عرض ليزر بتقنية 3LCD في العالم

صممت إبسون أول جهاز عرض محمول يعمل بالليزر ليكون مرنًا قدر الإمكان بالنسبة للمستخدمين في المنازل، وذلك من حيث سهولة الاستخدام وبراعة التصميم، حيث يُعد جهاز (Epson EF-100W/B) بمثابة أصغر جهاز عرض ليزر من إبسون.

ويبلغ طول أطول حواف الجهاز 23 سم، ويتميز بتقنية الليزر التي تتسم بالسطوع والإشراق لفترة طويلة، ويتوفر كل ذلك في هيكل صغير الحجم وخفيف الوزن متاح باللون الأسود أو الأبيض.

وصمم المهندسون في شركة إبسون جهاز العرض الصغير الحجم، والذي يمكن وضعه والاستمتاع بالعرض في أي اتجاه، حيث استخدموا مصدر ضوء ليزر وحددوا مكان فتحات التهوية ومدخل الطاقة على أحد الجوانب.

ويمنح ذلك المستخدمين مزيدًا من المرونة من حيث تحديد المكان الذي يمكنهم العرض به، مثل جدار أو سقف أو أرضية، كما يتميز جهاز العرض بقدرته على العرض بشاشة بحجم 150 إنشًا مثالية عند تكبير حجم المحتوى.

ويقدم مصدر ضوء الليزر في ضوء النهار صورة مشرقة وحيوية، لذا لا تحتاج إلى إطفاء المصابيح أو إغلاق النوافذ أو حتى استخدام شاشة، ويمكن تجنب عرض الصور غير الواضحة والمشوهة باستخدام ميزة الضبط التلقائي للصورة.

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ويدوم مصدر ضوء الليزر لمدة 20 ألف ساعة، مما يعني توفير المال، بحيث يمكن استخدام جهاز العرض يوميًا لمدة عشر سنوات.

ومن خلال التصميم المحمول الذي يتسم به جهاز العرض، فإن جهاز (Epson EF-100W/B) يوفر إمكانية الإعداد (EF-100W) بسهولة وبسرعة.

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ويمكن للمستخدمين تشغيل دليل الترحيب للتعرف على كيفية إعداد جهاز العرض واكتشاف ميزاته الرئيسية، كما يمكن التنقل بسهولة عبر الواجهة سهلة الاستخدام من خلال جهاز التحكم عن بعد.

ويمكن الوصول إلى المحتوى من خلال أحد الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو مشغلات أقراص (DVD) أو وحدات التحكم في الألعاب أو الحواسيب المحمولة بكل سهولة عند إدخال كابل في منفذ (HDMI).

ويتسم محتوى البث بالبساطة الشديدة بحيث يمكن توصيل أجهزة، مثل (Amazon Fire TV)؛ و (Google Chromecast)؛ و (Roku)؛ و (Apple TV)، بالمقبس الكهربي الموجود في الجانب الخلفي.

كما أن تصميم أجهزة التوصيل والتشغيل يدمج خياراتٍ مرنة من أجل الصوت، بما في ذلك سماعات مضمنة أو الاتصال بتقنية البلوتوث لمكبرات الصوت أو أحد مقابس سماعات الرأس، إلى جانب توفر وضع للصوت ليوضح نوع المحتوى المعروض.

وصُمم جهاز (Epson EF-100W/B) خصيصًا من أجل المستخدمين المهتمين بالتصميمات الجديدة، ويتميز الجهاز – المتاح باللون الأبيض بحواف فضية، أو باللون الأسود بحواف نحاسية – بزوايا مستديرة وأزرار صغيرة مع طبقة شبه جلدية تدركها باللمس.

وقال جيروين فان بيم، مدير المبيعات في شركة إبسون الشرق الأوسط وأفريقيا: يضيف جهاز العرض هذا شيئًا مختلفًا إلى قائمة مشاريعنا، وفضلاً عن تصميمه الأنيق، فهو يمنح المستخدمين في المنازل ميزات رائعة نظرًا لحجمه الصغير ومصدر ضوء الليزر الذي يتسم بالجودة العالية لفترة طويلة.

وأضاف “نعتقد أن جهاز العرض هذا يتمتع بالقدرة على الاستفادة من القبول الذي يحظى به سوق الأعمال التجارية الصغيرة بالنسبة للعاملين في مجال المبيعات الذين يقدمون العروض التقديمية والمصورين المحترفين والمصممين الذين يعرضون قوائم مشاريعهم في مواقعهم وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة مثل صالونات التجميل الذين يبحثون عن حلول إبداعية للعرض بأسعار معقولة”.