آبل تجدد انضمامها إلى نادي التريليون دولار

استعادت شركة آبل يوم أمس الأربعاء مكانتها كشركة تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار بعد إعلانها يوم الثلاثاء عن مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات الجديدة في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، بما في ذلك آيفون 11، بحيث وصلت إلى هذا المستوى للمرة الأولى منذ 10 أشهر.

وكان رد فعل السوق على الأجهزة والتفاصيل المتعلقة بخدمة البث المباشر (+Apple TV) ضعيفة في البداية، لكن واصل سهم الشركة ارتفاعه بشكل مطرد يوم الأربعاء، حيث أشاد المحللون باستراتيجية تسعير خدمة البث المباشر وأجهزة آيفون الجديدة.

وطرحت آبل تشكيلة جديدة من أجهزة آيفون، وكشفت عن تفاصيل التسعير لخدمات الاشتراك بالألعاب والفيديو القادمة، وبالرغم من قلة المفاجآت في أحدث إعلانات شركة آبل، إلا أن أسلوب الشركة في التسعير لم يكن متوقعًا، وأشار إلى حدوث تغيير في الاستراتيجية.

وتحاول آبل تقليل سعر خدمتها (+Apple TV) بالمقارنة مع المنافسين، مثل نيتفليكس؛ ووالت ديزني؛ وهولو، بحيث تضم خدمة البث المباشر عندما يتم إطلاقها في الأول من شهر نوفمبر تسعة عروض أصلية.

وارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 41 في المئة هذا العام، وذلك بالرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يوليو طلبًا من الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، يطلب فيه حماية عملاقة التقنية من الرسوم الجمركية، حيث طلب الرئيس من الشركة تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة، لكنه قال لاحقًا: إنه سيعيد النظر في موقفه.

يذكر أن هذه ليس المرة الأولى التي تصل فيها القيمة السوقية لشركة آبل إلى تريليون دولار، حيث وصلت العلامة إلى هذه المكانة لأول مرة في شهر أغسطس عام 2018، لكنها تراجعت بعد انخفاض سعر سهمها خلال الفترة الممتدة بين شهري ديسمبر ويناير بعد مبيعات آيفون المخيبة للآمال في الصين.

ولا تُعد آبل شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار، إذ لدى مايكروسوفت قيمة سوقية أكبر من آبل، حيث تصل قيمتها إلى 1.04 تريليون دولار مقابل 1.01 تريليون دولار لآبل، في حين تصل القيمة السوقية لشركة أمازون إلى 880 مليار دولار، تليها ألفابت بقيمة 834 مليار دولار.