سامسونج تغلق رسميًا تطبيق Samsung SideSync، وتقدم Samsung Flow كبديل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإغلاق تطبيق Samsung SideSync رسميًا. ظهرت العلامات الأولى على إمكانية حدوث ذلك في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما تم إستبدال تطبيق Samsung SideSync بتطبيق Samsung Flow في سلسلة هواتف Galaxy S9 Series. الآن ستقوم الشركة الكورية الجنوبية بسحب القابس عن تطبيق Samsung SideSync، وسيواصل المستخدمون الذين يريدون مشاركة إشعاراتهم وعكس شاشة هواتفهم الذكية على الحاسوب القيام بذلك بإستخدام تطبيق Samsung Flow بدلاً منه.

سيختفي تطبيق Samsung SideSync من المتجرين Galaxy Store و Google Play Store إبتداءً من 15 أكتوبر. وبمجرد حدوث ذلك، لن يتمكن مستخدمو هواتف سامسونج الذكية من العثور على التطبيق وتحميله من خلال هذه القنوات. سيظل المستخدمون الذين يملكون التطبيق بالفعل على هواتفهم قادرين على مواصلة إستخدامه، ولكن توصي شركة سامسونج بالإنتقال إلى تطبيق Samsung Flow كبديل أفضل للأشخاص الذين يحتاجون إلى ميزة عكس شاشة الهاتف الذكي على الحاسوب.

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إقدام شركة سامسونج على إغلاق تطبيق Samsung SideSync ليس بالأمر المفاجئ نظرًا إلى أنه يفتقر إلى دعم سلسلة هواتف Galaxy S9 Series قبل عام. ومع ذلك، فهذه الحالة لا تمثل الحالة التي يتم فيها التخلص من ميزة مفيدة دون تقديم بديل. إنه قرار لتبسيط العمل ودمج بعض ميزات Samsung SideSync في تطبيق Samsung Flow الأحدث.