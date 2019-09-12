LG تعلن عن جلبها لميزة Nvidia G-Sync إلى تلفزيونات LG OLED TV 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك شاشات صُممت خصيصًا للألعاب، وبالتالي، فإنها تأتي مع بعض الميزات التي قد لا توفرها الشاشات العادية، مثل تكنولوجيا الرسوميات Nvidia G-Sync. ومع ذلك، يبدو أن LG و Nvidia سوف توسعان توفر تقنية Nvidia G-Sync لتشمل أكثر من مجرد الشاشات، بحيث ستشمل التلفزيونات أيضًا.

في إعلان صادر عن LG، كشفت الشركة عن خططها لجلب تقنية Nvidia G-Sync إلى تلفزيونات LG OLED TV 2019 التي أطلقتها هذا العام. هذا يعني أن اللاعبين الذين يميلون إلى اللعب على التلفزيونات الخاصة بهم أو يرغبون في إستخدام أجهزة التلفاز الخاصة بهم كشاشة ألعاب سوف يكونون قادرين على الإستفادة من تقنية Nvidia G-Sync أيضًا. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن Nvidia G-Sync من قبل، فهي تقنية تعمل على مزامنة معدل تحديث شاشتك مع معالج الرسوميات في الحاسوب الخاص بك.

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هذا يعني أن كلاً من شاشتك ومعالج الرسوميات سيتشاركان نفس معدل التحديث مما سيمنع مشاكل مثل تمزق الشاشة والمساعدة أيضًا في تقليل التأخير والإدخال. ووفقا لنائب الرئيس الأول لقسم تخطيط المنتجات التلفزيونية بقسم الترفيه المنزلي في شركة LG، السيد Sam Kim، فقد صرح بالقول : ” مع تبني Nvidia G-Sync، نُظهر أن تلفزيونات LG OLED تحظى بدعم أفضل علامة تجارية لأجهزة الألعاب في العالم لجعل منتجاتها تعرض أفضل ما لديها “.

من المتوقع أن تصل هذه الميزة كتحديث برمجي للتلفزيونات المتوافقة في الأسابيع القليلة القادمة، لذلك إذا كنت تملك إحدى تلفزيونات LG OLED TV 2019 المدعومة، فهذا شيء يستحق أن تتطلع إليه.