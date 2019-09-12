هواوي مستعدة لبيع تقنية 5G لمشتري غربي

أوضحت شركة هواوي على لسان مؤسسها ورئيسها التنفيذي، رين تشنغ Ren Zhengfei، أنها مستعد لمشاركة تقنية الجيل الخامس (5G) مع مشترين غربيين محتملين، وذلك وفقًا لمقابلة مع مجلة (The Economist).

وقال رين: إن هواوي مستعدة لمنح المشترين إمكانية الوصول الدائم إلى براءات الاختراع والتراخيص والتعليمات البرمجية والمخططات التقنية والمعارف التقنية الخاصة بإنتاج 5G الحالية من هواوي مقابل رسوم تدفع لمرة واحدة.

ويُسمح للمقتني بتعديل التعليمات البرمجية المصدرية، مما يعني أنه لن يكون لدى هواوي أو الحكومة الصينية سيطرة افتراضية على أي بنية تحتية للاتصالات تم إنشاؤها باستخدام المعدات التي تنتجها الشركة الجديدة.

وتأتي تعليقات رين في الوقت الذي تظل فيه شركة الاتصالات الصينية غارقة في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إدراجها في القائمة السوداء التجارية الأمريكية في شهر مايو لأسباب أمنية وطنية.

وقد حد هذا الأمر من محاولاتها لطرح الجيل التالي من تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، حيث تزعم الولايات المتحدة أن معداتها يمكن استخدامها للتجسس من قبل وكالات الاستخبارات الصينية.

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ووفقًا للمقابلة، فإن هدف رين المعلن هو خلق منافس يمكنه التنافس مع هواوي في مجال (5G)، بحيث تحتفظ هواوي بعقودها الحالية وتواصل بيع مجموعة (5G) الخاصة بها.

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ويساعد ذلك – في رأي رين – في تهيئة أرضية مشتركة في الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون في الغرب بالقلق من احتمال قيام شركة صينية بتزويد معظم شبكات الهواتف المحمولة الجديدة في العالم بالعتاد.

وبالرغم من قرار واشنطن الأخير بمنحها مهلة أخرى لشراء المكونات الرئيسية من شركات التكنولوجيا الأمريكية، فقد تؤخر الشركة المبيعات الخارجية لهواتفها الذكية القادمة من سلسلة (Huawei Mate 30) لعدم توفر إمكانية الوصول إلى خدمات جوجل بموجب الحظر الأمريكي.

ويقول رين في المقابلة: التوزيع المتوازن للمصالح يفضي إلى بقاء هواوي، وتضغط شركة جوجل على إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لها باستئناف تزويد هواوي.

وتلقت وزارة التجارة الأمريكية أكثر من 130 طلبًا من الشركات للحصول على تراخيص لبيع سلع أمريكية إلى هواوي، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة رويترز، ومع ذلك، فإن إدارة ترامب لم تمنح بعد أي ترخيص من هذا القبيل في الشهرين الماضيين.

وبالرغم من هذه التحديات، فقد شهدت الشركة الصينية، زيادة في حصتها العالمية من معدات الاتصالات إلى 28.1 في المئة في النصف الأول من هذا العام، كما أنها ما تزال متقدمة في سوق معدات (5G)، حيث أبرمت 50 صفقة لشبكات (5G).

وحذر المحللون من التأثير المستقبلي للحظر التجاري الأمريكي على أعمال هواوي الخارجية بشكل خاص، وذلك في ظل استمرار الولايات المتحدة في الضغط على الدول الأوروبية لحظر معدات الشركة، مشيرة إلى مخاوف الأمن القومي التي نفتها هواوي بشدة وبصورة متكررة.