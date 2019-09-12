شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تنزانيا تستقبل 9 من وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت تنزانيا تسعة من وحيد القرن الأسود وصلت إلى مطار كليمنجارو الدولى على متن رحلة طيران قادمة من محمية فى جنوب أفريقيا أهدت هذه الحيوانات، وهى من الأنواع المهددة بالانقراض لتنزانيا لتحسين السياحة.

وذكرت صحيفة (ذا سيتيزن) التنزانية أن السكرتير الدائم فى وزارة السياحة والموارد الطبيعية أدولف ماكيندا رأس الوفد التنزانى لاستقبال وحيد القرن الذى سيتم نقلها إلى محمية طبيعية، معربا عن تفاؤله لتعزيز قطاع السياحة في البلاد، ومؤكدا حرص حكومته على حماية الحيوانات المهددة بالانقراض من الصيادين.