شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 11 برو وأيفون 11 برو ماكس.. كل ما تريد معرفته عن الهاتفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أبل أمس الأول هاتفيها الجديدين أيفون 11 برو وأيفون 11 ماكس بمزايا داخلية وتصميم مختلف للكاميرا، إلا أن التشابه الكبير بين الهاتفين أثار الكثير من التساؤلات حول مدى الاختلاف بينهما، لذ نعرض فيما يلى مقارنة لتوضيح الفروق بينهما. مساحة الشاشة:

مساحة الشاشة: أيفون 11 برو: 5.8 بوصة. أيفون 11 برو ماكس: 6.5 بوصة. دقة الشاشة:

دقة الشاشة: ايفون 11 برو: تبلغ 1125×2436 بيكسل. أيفون 11 برو ماكس: 1242×2688بيكسل. الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: ايفون 11 برو: كاميرا ثلاثية 12 ميجا بيكسل. أيفون 11 برو ماكس: كاميرا ثلاثية 12 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: ايفون 11 برو: 12 ميجا بيكسل. أيفون 11 برو ماكس: 12 ميجا بيكسل المعالج:

المعالج: ايفون 11 برو: معالج A13 Bionic. أيفون 11 برو ماكس: Apple A13 Bionic Advertisements الذاكرة الداخلية:

الذاكرة الداخلية: ايفون 11 برو: 512جيجا بايت. أيفون 11 برو ماكس: 512جيجا بايت. ذاكرة الوصول العشوائي: ايفون 11 برو: رامات 6 جيجا بايت. أيفون 11 برو ماكس: رامات 6 جيجا بايت الأبعاد:

الأبعاد: ايفون 11 برو: 144 x 71.4 x 8.1 mm أيفون 11 برو ماكس: 158 x 77.7 x 8.1 mm الوزن:

الوزن: ايفون 11 برو: 188 جرام. أيفون 11 برو ماكس: 226 جرام. الألوان:

الألوان: ايفون 11 برو: الذهبي، الرمادي، الفضي والأخضر أيفون 11 برو ماكس: الذهبي، الرمادي، الفضي والأخضر

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