تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة من LG تكشف عن هاتف بشاشة قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة LG حاليًا على هاتف جديد قابل للطي، وقد رصدت بالفعل مخططات لبراءة إختراع LG في هاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير داخل إطار الهاتف.

ظهرت خلال الفترة الماضية الكثير من المحاولات من عمالقة تصنيع في براءات إختراع لهواتف قابلة للطي، يأتي كلاً منها برؤية جديدة لطي الشاشة أو تدويرها، ولقد تقدمت شركة LG بالفعل بأكثر من براءة إختراع لهواتف قابلة للطي، ومن جديد رصدت مؤخراً أحدث رؤية للشركة في هذه الفئة من الهواتف.

ولقد تم تسجيل براءة الاختراع في المكتب الكوري لحقوق الملكية الفكرية (KIPRIS) في شهر أكتوبر من عام 2018، إلا أن براءة الإختراع نشرت في شهر يونيو من عام 2019.

وتُظهر براءة الاختراع جهاز بحجم هاتف ذكي، يأتي بشاشة قابلة للتدوير داخل إطار الهاتف، أو التمديد بحجم أكبر من حجم شاشة الجهاز اللوحي، حيث تشير التوقعات إلى أن تصميم الهاتف يعتمد على التثبيت المغناطيسي للشاشة، من جانب أخر لا تظهر أي أزرار في تصميم الهاتف.

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يذكر أن شركة LG طورت بالفعل أجهزة تلفاز مميزة بشاشة قابلة للتدوير، لذا نترقب تطورات براءة إختراع شركة LG خلال الفترة القادمة.

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