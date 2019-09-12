إختبارات جديدة تعرض لنا تفوق بطاقات UFS الواعدة بفارق كبير على بطاقات MicroSD

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر بطاقات الذاكرة UFS؟ لقد وعدتنا بتقديم أداء أعلى بكثير من بطاقات MicroSD الحالية، ولكن هذا ما لم يحدث حتى الآن. وعلى الرغم من حقيقة أن شركة سامسونج ساعدت في تطوير المعيار الجديد وتصميم منفذ هجين، فهي لم تقم بعد بإطلاق أي هاتف ذكي يدعم بطاقات UFS الجديدة. ومع ذلك، فقد كان هناك جهاز في معرض IFA 2019 أظهر لنا مدى السرعة الهائلة التي تمتاز بها بطاقات الذاكرة UFS.

Hisense T91 عبارة عن هاتف ذكي أولي يضم المعالج Snapdragon 845. في داخله، كانت هناك بطاقة UFS بسعة 1 تيرابايت، والتي تم إخضاعها لبعض الإختبارات على منصة AndroBench 5. للمقارنة، تم إستخدام هاتف مشابه مع بطاقة MicroSD تمتاز بسرعة قراءة متتابعة تبلغ 80 ميغابايت في الثانية وسرعة كتابة تبلغ 30 ميغابايت في الثانية.

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النتائج تتحدث عن نفسها، فبطاقة الذاكرة UFS توفر سرعة قراءة وكتابة متتابعة تبلغ 6 أضعاف. الوصول العشوائي كان أكثر إثارة للإعجاب، فهو كان أفضل بنحو 35 ضعفًا عندما يتعلق الأمر بالكتابة العشوائية. وهي لا تتفوق فقط على بطاقة MicroSD، بل يمكنها أيضًا أن تتفوق على الذواكر التخزينية الداخلية للهواتف الذكية.

إنها أسرع من ذواكر eMMC التي تُستخدم بشكل شائع هذه الأيام في الهواتف الذكية المتوسطة. في الواقع، تقترب الأرقام من سرعة ذواكر UFS 2.1 المدمجة التي يتم إستخدامها في الهواتف الذكية الرائدة الحديثة مثل Galaxy S10 و Huawei P30، وما إلى ذلك من الهواتف الرائدة الأخرى.

لاحظ أيضًا أن بطاقات UFS المعنية تمتاز بسعة 1 تيرابايت مع العلم بأن أول بطاقة MicroSD بسعة 1 تيرابايت لم تظهر سوى في شهر فبراير من هذا العام. لذلك، من الواضح أن تكنولوجيا UFS واعدة وجاهزة ويجري دعمها بالفعل من قبل معالجات كوالكوم، ولكن قررت الشركات المصنعة للهواتف الذكية تجاهل هذا المعيار الجديد حتى الآن.