هواتف iPhone 11 الجديدة تفشل في إقناع المستهلكين في الأسواق الآسيوية

فاطمة أيت طالب - دبي - إستيقظت الأسواق الآسيوية على هواتف آبل الجديدة، ويتعلق الأمر هنا بكل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، ولكن يبدو أن تشكيلة iPhone 11 Series فشلت في إثارة إعجاب السكان المحليين، والذين إعتادوا الحصول على هواتف مليئة بالميزات بأسعار معقولة. تسبب تقليص شركة آبل لسعر iPhone 11 من 750$ إلى 700$ في حدوث بعض النقاش، ولكن المحللين يشككون في ذلك.

إنهم يعتقدون أن هذه الخطوة تهدف إلى إستعادة الحصة السوقية المفقودة، فقد تراجعت الحصة السوقية لشركة آبل بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع تدفق المزيد من المستهلكين نحو هواتف Huawei بسبب الأسعار والدعم الجزئي للشركة الصينية في خضم الحرب التجارية الأمريكية.

تُعد الكاميرا الإضافية في هواتف iPhone 11 Series الجديدة هي الميزة الأبرز في الهواتف الجديدة مقارنة مع هواتف iPhone التي تم إطلاقها في العام الماضي، ولكن التوقعات تشير إلى أن هذه الكاميرا الإضافية لن ترفع الحصة السوقية لشركة آبل. لاحظ أن سعر الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max هو نفسه سعر الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max اللذان تم إطلاقهما في العام الماضي.

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هواتف iPhone 11 الجديدة التي أعلنت عنها شركة آبل مؤخرًا لا تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا سبب آخر يجعل هواتف آبل الجديدة أقل إثارة لإهتمام المستهلكين. تقوم شركات الإتصالات بإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G بوتيرة متسارعة، ولكن شركة آبل قررت عدم تبني هذه التقنية في هواتفها الجديدة.

آبل لا تخسر حصتها السوقية في الصين وكوريا الجنوبية فقط، فالمستهلكين غير متحمسين لهواتف iPhone 11 Series الجديدة في الهند أيضًا. يقول المحلل Navkendar Singh من مؤسسة IDC أن المشترين المحليين يهتمون بإمتلاك منتجات آبل الأخرى أكثر من إمتلاكهم للطرازات الأحدث من الشركة، وأن iPhone XR الذي تم تقليص سعره سيكون على ما يرام.

قدم أحد المحللين في مؤسسة CFRA وجهة نظر معارضة، ويرى أن المناقشات في الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تركزت على إنخفاض سعر iPhone 11 كعلامة إيجابية. وعلاوة على ذلك، فهو يعتقد أن الخدمات الجديدة مثل Apple Arcade و +Apple TV ستساعد في جذب المستهلكين مع العلم بأن كلا الخدمتين ستكلفان 5 دولارات فقط في الشهر للخطة العائلية. ومع ذلك، خذ بعين الإعتبار أن هذه الخدمات لن تكون متاحة في الصين.