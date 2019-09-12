نائب رئيس شركة سامسونج يزور مركز البحث والتطوير وسط حالة عدم اليقين المتزايدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في أول ظهور علني له منذ صدور حكم المحكمة العليا في الشهر الماضي، قام Lee Jae-yong، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج بزيارة Samsung Research، وهو مركز البحث والتطوير بالشركة في سيول يوم أمس. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان الغرض من الزيارة هو مناقشة إستراتيجية الشركة بشأن التقنيات المستقبلية وسط تزايد الشكوك.

يُقال إن Lee Jae-yong ناقش التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والروبوتات، والشاشات، والعديد من التكنولوجيات الأخرى مع كبار المسؤولين التنفيذيين الذين رافقوه خلال الزيارة. ونقل عن السيد Lee Jae-yong قوله : ” لقد كانت سامسونج اليوم مستقبلاً مستحيلًا في الماضي “. وأضاف : ” علينا أن نفتح مستقبلًا جديدًا مع تقنيات جديدة غير موجودة اليوم. يجب أن نستمر في فعل ما يتعين علينا القيام به وسط تزايد الشكوك. يجب أن نستعد جيدًا ونستمر في التحدي “.

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بدأت شركة سامسونج تحدق إلى مستقبل غامض مع تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية وتراجع مبيعات الرقاقات مع العلم بأن الهواتف الذكية وأشباه الموصلات كانت وراء النجاح الكبير الذي شهدته شركة سامسونج في السنوات الأخيرة. مع تزايد التهديدات على العديد من الجبهات، تُعلق الشركة الكورية آمالها على التقنيات الجديدة مثل الذكاء الإصطناعي و 5G وإنترنت الأشياء والواقع المعزز وغيرها من التقنيات الجديدة الأخرى. وقد قامت بإستثمارات كبيرة في العديد من التقنيات الجديدة في السنوات الأخيرة، حيث برزت كواحدة من أكثر الشركات إنفاقًا على الأبحاث والتطوير على الصعيد العالمي.

في اليوم 29 أغسطس، أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بإعادة محاكمة قضية رشوة سامسونج التي هزت البلاد في العام 2016. وحُكم على Lee Jae-yong في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة إبتدائية في العام 2017، ولكن تم تقليص الحكم وتعليقه بعد ذلك من قبل المحكمة العليا بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول في العام الماضي بناءً على الإستئناف الذي تقدم به Lee Jae-yong.