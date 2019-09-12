سامسونج تصدر تطبيق PlayGalaxy Link في نسخته التجريبية، ويتيح لك بث ألعاب PC إلى Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم إطلاق تطبيق Samsung PlayGalaxy Link في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. وجدير بالذكر إلى أنه تم الكشف عن تطبيق Samsung PlayGalaxy Link لأول مرة إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، وحتى الآن يظل هذا التطبيق حصريًا لهواتف سامسونج الرائدة الأحدث. هذا التطبيق لا يزال في المرحلة التجريبية في الوقت الراهن، وعلى الرغم من أنه متوفر فقط حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، فهو سيشق طريقه إلى المزيد من البلدان ولطرازات أخرى من هواتف Galaxy ” قريبًا “.

لنكون أكثر تحديدًا، يمكن تحميل تطبيق Samsung PlayGalaxy Link وتثبيته على نظام Windows حتى إذا كنت تقيم خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، ولكن لن تحصل على الكثير من الوظائف دون تثبيت التطبيق المخصص للهواتف الذكية على هاتفك الذكي. في الإختبار الذي أجريناه، تمكنا من تشغيل تطبيق الحاسوب الشخصي ولكنه لم يكتشف ألعابنا. ومع ذلك، فالتطبيق يسمح لك بإضافة ملفات اللعبة يدويًا. إنها ميزة مرحب بها فيما يبدو أنه تطبيق سهل نسبيًا، ولكن مرة أخرى، من المحتمل أن تكون إختباراتنا فوتت بعض الميزات بسبب بيئة الإختبار المحدودة المتاحة لنا.

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تجدر الإشارة إلى أن تطبيق PlayGalaxy Link من سامسونج يعتمد إعتمادًا كبيرًا على تقنية البث من شركة Parsec، والتي تملك تطبيق خاص بها على منصة الأندرويد. إنه متوفر بالفعل لغالبية هواتف الأندرويد، وليس لهواتف Galaxy Note 10 Series فقط، لذلك ربما هناك بديل أفضل لتطبيق PlayGalaxy Link إذا لم يكن هذا الأخير متاحًا في منطقتك. يمكنه بث الألعاب من خلال WiFi والبيانات الخلوية.