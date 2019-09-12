شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوربية: أكثر من 800 كويكب قد يصطدم بالأرض خلال 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تبدو فكرة اصطدام كويكب ضخم بالأرض كأنها جزء من فيلم خيال علمى، لكن وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ، قد يصبح هذا الأمر حقيقة واقعة قريبًا، حيث تشير تقديرات الوكالة إلى وجود 878 كويكبًا فى "قائمة المخاطر" لضرب الأرض.

وبحسب موقع mirror البريطانى، قالت وكالة الفضاء: "يجمع هذا الكتيّب جميع الكويكبات التى نعرفها والتى لها فرصة" غير صفرية "للتأثير على الأرض فى المائة عام القادمة - وهذا يعنى أنه لا يمكن استبعاد التأثير ، على الرغم من أنه من غير المحتمل."

ومن المقلق أن تأثير حتى كويكب صغير قد يتسبب فى "تدمير خطير"، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، وللحد من مخاطر مثل هذا الحدث ، انضمت وكالة الفضاء الأوروبية مع العديد من الشركاء الدوليين للبحث عن الكويكبات ، وتطوير التكنولوجيا لصدها.

وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيجتمع الخبراء فى ثلاثة مواقع فى جميع أنحاء أوروبا لتنسيق هذه الجهود، وسيعقد الاجتماع الأول فى الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر فى روما، حيث سيناقش الخبراء خطط ناسا لتحطيم المركبة الفضائية DART الخاصة بها فى الكويكب الذى يبلغ طوله 160 مترًا ، دياموس-ب.

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وبعد ذلك ، من 12 إلى 13 سبتمبر ، سيجتمع الخبراء فى ميونيخ لمناقشة "عدم اكتشاف" الكويكب 2006 QV89 ، الذى غاب عن الأرض فى 9 سبتمبر، وأخيرًا ، ستستضيف وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) يومى 16 و 17 سبتمبر ورشة عمل للاستجابة لحالات الطوارئ فى دارمشتات ، ألمانيا ، بهدف إقامة صلة بين الإيسا والحماية المدنية الوطنية.

وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية: "توضح هذه الاجتماعات الثلاثة نطاق النشاط الذى يجرى حاليًا فى جميع أنحاء العالم للتخفيف من خطر حدوث تأثير الكويكب ، لضمان التحذيرات المبكرة لمثل هذا التهديد ، والاستعداد على الأرض فى حالة وقوع ضربة غير متوقعة.