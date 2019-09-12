شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: ثعبان البحر لديه أعلى شحنة كهربائية من أى حيوان على وجه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك بعض الكائنات على وجه الأرض تنتج شحنات من الكهرباء وليس ذلك فقط بل شحنات تصل إلى حد الصدمات الشديدة، فينتج نوع تم اكتشافه حديثًا من ثعبان البحر شحنة تبلغ 860 فولت، وهي أعلى شحنة لأي حيوان على وجه الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المخلوق هو واحد من نوعين إضافيين من الأسماك اكتشفها العلماء، الذين فحصوا 107 عينات من جميع أنحاء غابات الأمازون المطيرة.





ثعبان البحر

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ويزيد ثعبان البحر المكتشف حديثًا عن 200 فولت أعلى من أي ثعبان تم اكتشافه من وقت مضى، لكن من غير المحتمل أن يقتل الإنسان.

وتستخدم الثعابين الصدمة الكهربائية لحماية أنفسهم وللصيد، ولا توفر الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، معلومات جديدة عن الحيوان بعد مرور أكثر من 250 عامًا على اكتشاف أول نوع له، ولكنها تطرح اتجاهات جديدة للبحث عن منشأ وإنتاج تصريفات كهربائية قوية في أنواع الأسماك الأخرى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور كارلوس ديفيد دي سانتانا ، باحث مشارك في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة: "إن ثعبان البحر الكهربائي، الذي يمكن أن يصل طوله إلى 2.5 متر، هو السمك الوحيد الذي ينتج مثل هذا التفريغ القوي، ويتم استخدام الصدمة للدفاع والافتراس".