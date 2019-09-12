شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أوروبية تهدف لإعداد صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه صناعة إطلاق الصواريخ فى أوروبا إلى إعادة الاستخدام مثلما يحدث فى شركة SpaceX حاليا، فلدى شركة الإطلاق الأوروبية Arianespace التى صممت مؤخرا صواريخ Ariane 5 وAriane 6، خطة لجعل صواريخها المستقبلية أكثر قدرة على المنافسة فى صناعة الإطلاق معادة الاستخدام.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت قد وقعت ArianeGroup وCNES "وكالة الفضاء الفرنسية" مذكرة تفاهم لـ "منصة تسريع" جديدة ستعمل على تطوير منصات إطلاق جديدة، بما فى ذلك منصات قابلة لإعادة الاستخدام.

Advertisements

وتعمل منصة إطلاق ArianeWorks على هذا الهدف من خلال دراسة كيفية استرداد المرحلة الأولى من إطلاق الصواريخ إلى ألفضاء، وستقوم أيضا مركبة تجريبية أولية تدعى Frog باختبار العديد من التقنيات اللازمة لهذا النوع من العمل، بما فى ذلك خوارزميات الهبوط، والعمليات الآلية وهندسة إلكترونيات الطيران.

تعمل CNES وArianeSpace أيضًا معًا لصنع محرك يسمى Prometheus ، والذى يستخدم الأكسجين والميثان كوقود للدفع ويمكن تكييفهما مع منصات صواريخ متعددة، مما يعنى أن الصواريخ لن تكون قابلة لإعادة الاستخدام فحسب، بل سيكون أيضًا أقل ضررا على البيئة أثناء الإطلاق والهبوط.