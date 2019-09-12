شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مهمة الفضاء GRAIL ولماذا أرسلتها ناسا إلى القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من زمن ليس بعيد، أطلقت وكالة ناسا مهمة الفضاء GRAIL إلى القمر، وذلك في عام 2011، حيث تم إرسال GRAIL إلى القمر لرسم خريطة لمجال الجاذبية الخاص به.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يمكن للعلماء دراسة الهيكل الداخلي للقمر من خلال النظر في خرائط لجاذبية للقمر، وهو ما يوضح مدى أهمية المهمة.

وحملت المهمة مركبتين مدار لقياس الجاذبية، والتى تسمى بـ" Ebb و Flow"، حيث ستطير بالترادف حول القمر لرسم خريطة الاختلافات في مجال الجاذبية الخاص بها.

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ويمكن لمهمة GRAIL أن تكشف عن معلومات حول ما يكمن تحت سطح القمر من خلال قياس الجاذبية، فقد انطلقا مركبتى المدار على نفس صاروخ دلتا 2 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا ووصل إلى المدار القمري بعد أربعة أشهر تقريبًا.

كما استطاعوا أن يقوموا بعملهم فى خرائط جاذبية القمر لمدة تسعة أشهر قبل أن تقرر وكالة ناسا الانتهاء من المهمة، وتحطمت المدارتان في القمر.