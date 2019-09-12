كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “مختبر بولارويد” يحول صور هاتفك إلى مطبوعات بولارويد فورية

متابعة-سنيار: كشفت بولارويد عن مختبر يعيد طباعة صور هاتفك الذكي على فيلم Polaroid، مما يتيح لك صورة مادية فورية.

يمكن للمستخدمين وضع الجهاز الذي يشبه البرج على هواتفهم الذكية لإنشاء إصدارات تمثيلية من ذكرياتهم المفضلة.

يمكنك طباعة صورك في صورة لقطات بولارويد واحدة أو ككليات مجمعة تتكون من تسع صور منفصلة.

يختار المستخدمون صورة من هواتفهم الذكية عبر تطبيق بولارويد أوريجينالز، قبل وضع هواتفهم في اتجاه أسفل على المنصة. عند الضغط على الزر الأحمر، يتم عرض الصورة على الفيلم وبعد ذلك، باستخدام مزيج من المرايا والضوء وكيمياء بولارويد الفريدة، يتم إعادة تشكيلها كصورة فورية تخرج من مختبر بولارويد.

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يعد الجهاز تحديثا للطابعة المعملية الفورية الخاصة بمختبر Impossible Project الفوري، وهو في الأصل مشروع مشترك التمويل من عام 2012.

وسيتاح الجهاز للشراء في 10 أكتوبر عبر أصول بولارويد مقابل 130 دولارا في الولايات المتحدة و 130 دولارا في أوروبا و 120 جنيها إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

يدعم تطبيق polaroid lab أجهزة iPhone 6S والإصدارات الأحدث مع برنامج iOS 11 والإصدارات الأحدث، و android 7 والإصدارات الأحدث مع دعم للطرز الحالية من samsung و huawei و google pixel و plus plus.