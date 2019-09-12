كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حدث آبل 2019 في أقل من دقيقتين

متابعة-سنيار: تقول Apple إن مؤتمرها لهذه السنة يتعلق بالأجهزة والبرامج والخدمات، ومنحتنا بعضا من كل منها: جهازان iPhone جديدان، جهاز iPad، ساعة ذكية، وخدمات بث الفيديو والألعاب.

وفيما يلي حدث أبل 2019 في أقل من دقيقتين: