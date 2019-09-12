كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شركة تقوم بطباعة ثلاثية الأبعاد لقلب بشري مصغر

متابعة-سنيار: قامت شركة التكنولوجيا الحيوية BIOLIFE4D، التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، بتطبيق تقنية ثلاثية الأبعاد على قلب إنساني صغير.

تمت طباعة القلب باستخدام خلايا عضلة القلب المستمدة من المريض ولديه نفس بنية القلب الكامل الحجم، ويضم أربعة غرف داخلية رئيسية وغيرها من الهياكل، مثل الصمامات، التي توجد عادة داخل قلب الإنسان.

يستخدم BIOLIFE4D bioink مواد خاصة مصممة، والتي تشترك في خصائص مماثلة للجيلاتين، تم ترتيبها في طبقات، لتشكل مطبوعا ثلاثي الأبعاد، مدعوما بسقالة إضافية محاطة بالقلب، وبعد ذلك، تم نقل القلب إلى مفاعل حيوي يحاكي ظروف جسم الإنسان، مما يساعد الخلايا على الاندماج معا وتصبح نسيجا.

ويأمل العلماء أن يوفر هذا الاختراق خارطة طريق نحو الطباعة الحيوية لقلب بشري كامل الحجم، وفي انتظار ذلك، يمكن أن تستخدمه شركات الأدوية أيضا كأداة لاختبار الأدوية.

الهدف طويل المدى هو في النهاية طباعة قلب إنساني كامل الحجم يمكن استخدامه في عمليات الزرع.

وكانت الشركة كشفت عن أول نسيج قلب بشري مطبوع بيولوجيا في يونيو 2018.

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وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت عملية الطباعة الحيوية لمكونات القلب الفردية، بما في ذلك الصمامات والبطينين والأوعية الدموية.

تتضمن العملية إعادة برمجة خلايا الدم البيضاء للمريض إلى خلايا جذعية محفزة متعددة القدرات (خلايا ips)، والتي يمكن أن تتمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا، بما في ذلك خلايا القلب.

إنها واحدة من العديد من الإنجازات الحديثة في تقنية الطباعة البيولوجية ثلاثية الأبعاد، ففي أبريل، تم الكشف عن قلب مصغر ثلاثي الأبعاد مطبوع بشكل مماثل والذي يستخدم خلايا المريض الخاصة.

وفي مايو / أيار، كشف المهندسون الأحيائيون في جامعة الأرز وجامعة واشنطن عن جهاز “التنفس” ثلاثي الأبعاد الذي يتميز بشبكات معقدة للأوعية الدموية.