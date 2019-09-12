تكنولوجيا: هاتف Galaxy M10s ينطلق قريباً بشاشة AMOLED وتقنية الشحن السريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy M10s في أحدث التسريبات التي نشرت في قوائم Android Enterprise من جوجل، حيث ينطلق هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع، مع شاشة AMOLED.

ينطلق هاتف Galaxy M10s قريباً بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.4 إنش، أي على عكس الإصدار الأصلي الذي جاء بشاشة LCD بحجم 6.22 إنش، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بدقة عرض 720 بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ولقد أشارت تسريبات Geekbench إلى أن هاتف Galaxy M10s يأتي بآداء أعلى في رقاقة المعالج Exynos 7885 ثماني الأنوية مع اثنان من أنوية Cortex-A73، وكرت شاشة متطورة Mali-G71 MP2، بينما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

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ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy M10s بكاميرة خلفية مزدوجة، مع عدسات بزوايا عرض واسعة، كما يدعم الهاتف Live Focus في الكاميرة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 15W، ومنفذ شحن USB-C، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، FM radio، ويدعم اثنان من شرائح SIM، مع بطاقة microSD.

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