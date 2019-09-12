تكنولوجيا: هاتف iPhone 11 Pro ينافس الإصدارات المميزة في الأسواق في تقنية الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل إصدارها الجديد iPhone 11 Pro بكاميرة خلفية ثلاثية مع مميزات وتقنية جديدة تدعم إنتاج صور بأعلى جودة، تنافس الإصدارات الحالية من الهواتف الذكية، وفي السطور القادمة نستعرض أوجه الإختلاف بين بعض الإصدارات المنافسة وهاتف ابل الجديد iPhone 11 Pro.

يأتي هاتف iPhone 11 Pro لينافس بعض الإصدارات الرائدة في الأسواق، وفي الجدول التالي نقارن بين مواصفات هاتف iPhone 11 Pro وكلاً من هواتف Galaxy S10، وNote 10. وأيضاً Pixel 3 XL.

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IPHONE 11 PRO GALAXY NOTE 10 GALAXY S10 PIXEL 3 XL السعر 999 / 1149 / دولار 1349 949 / 1049 دولار يبدأ من 900 دولار 899 / 999 دولار قياسات الهاتف 144 في 71.4 في8.1 مم 151 في 71.8 في 7.9مم 149.9 في 70.4 في 7.8مم 158 في 76.7 في 7.9 مم وزن الهاتف 188 جرام 168 جرام 157 جرام 184 جرام حجم الشاشة 5.8 إنش 6.3 إنش 6.1 إنش 6.3 إنش دقة العرض 2436 في 1125 بيكسل 2280 في 1080 بيكسل 2960 في 1440 بيكسل 2960 في1440 بيكسل نوع الشاشة Super Retina XDR OLED Dynamic AMOLED Infinity-O Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED QHDو مرنة OLED البطارية أكثر من 18 ساعة من تشغيل الفيديو 3500 mAh 3400 mAh 3430 mAh السعة الداخلية 64 / 256 / 512 جيجا بايت 256 جيجا بايت 128 / 512 جيجا بايت 64 / 128 جيجا بايت التخزين الخارجي لا يوجد لا يوجد micro SD لا يوجد الكاميرة الخلفية ثلاثة كاميرات: مستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات بزوايا واسعة بفتحنة f/2.4، و12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وعدسات Telephoto، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0 ثلاثة كاميرات:

مستشعر 16ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات f/2.2، مستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات Telephoto بفتحة عدسات متغيرة f/1.5 | f/2.4، مستشعر 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.1 ثلاثة كاميرات:مستشعر 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.5 | f/2.4 عدسات Telephoto، مستشعر 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 مستشعر 2.2 ميجا بيكسل ثنائي البيكسل، مع فتحة عدسات f/1.8 الكاميرة الأمامية 12ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 10ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 10ميجا بيكسل و بيكسل مزدوج مع فتحة عدسات f/1.9 كاميرة مزدوجة مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وعدسات بزوايا عرض واسعة

f/2.21 تسجيل الفيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية 4K عند 60 إطار لكل ثانية دقة 4K مع دعم تقنية HDR10 4K عند 60 إطار لكل ثانية المعالج Apple A13 Bionic كوالكوم Snapdragon 855 كوالكوم Snapdragon 855 كوالكوم Snapdragon 845 سرعة المعالج 2.8GHz ثماني الأنوية 2.8GHz ثماني الأنوية 2.5GHz ثماني الأنوية كرت الشاشة Adreno 640 Adreno 640 Adreno 630 الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت رام WiFi Dual band, 802.11ac/ax Dual band, 802.11ac/ax Dual band, 802.11ac/ax Dual band, 802.11ac البلوتوث v5.0 v5.0 v5.0 v5.0 نظام التشغيل iOS 13 Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0 مميزات أخرى معايير IP68، مع موصل Lightning دعم شحن Qi لاسلكي منفذ USB-C، وWPC/PMA، الشحن اللاسلكي معايير IP68، و3.5مم، منفذ USB-C، دعم الشحن اللاسلكي WPC/PMA معايير IP68،منفذ USB-C، شحن Qi لاسلكي

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