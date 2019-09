تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب

سربت قناة يوتيوب متخصص في التقنية مقطع فيديو يكشف عن خبايا مزايا (تحسس الحركة) Motion Sense التي سوف يدعمها هاتف جوجل المرتقب (بكسل 4) Pixel 4.

وكانت جوجل قد أعلنت نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي أن (بكسل 4) سوف يدعم ميزة Motion Sense القائمة على مشروع (سولي) Soli، وهي تقنية تستخدم الأمواج الكهرومغناطيسية للتحكم بالأجهزة عن طريق إيماءات اليد بلا تلامس.

وأمس الثلاثاء نشرت قناة This is Tech Today مقطع فيديو مدته 16 دقيقة تستعرض كل ما سُرب وأُعلن رسميًا حتى الآن عن الهاتف، بما في ذلك صور مسربة جديدة، ومقطع فيديو يكشف عن قدرات ميزة Motion Sense.

وكما يوحي الاسم، فإن ميزة Motion Sense تسمح للمستخدمين بأداء مهام مختلفة، مثل تغيير الأغنية، وتصميت المكالمات، والمنبهات. ولكن قناة This is Tech Today كشفت عن ميزة أخرى باسم (مد يدك لتفقد الهاتف) Reach to check phone تسمح للمستخدمين بتشغيل الشاشة عن طريق مد اليد فوق الهاتف، وذلك لرؤية الإشعارات، والوقت، والمعلومات الأخرى.

ويمكن مشاهدة الفيديو الذي يوضح آلية عمل الميزة في الدقيقة 13 من فيديو قناة This is Tech Today، كما يمكن مشاهدة الفيديو كاملًا لرؤية الصور الجديدة التي تفردت بها القناة.

ومن المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ويُتوقع أن تُعلن عن هاتفين هما: (بكسل 4)، و(بكسل 4 إكس إل)، وذلك على غرار الإصدارات السابقة.

يُشار إلى أن موقعًا إسبانيًا متخصصًا في أخبار نظام التشغيل أندرويد كانت قد نشر أول أمس مقطع فيديو يبدو أنه سيكون الفيديو الرسمي الترويجي لهاتف (بكسل 4). وفيه تُرى مزايا الهاتف، مثل: القدرة على التحكم به عن طريق الإماءات فقط دون الحاجة إلى لمسه، ووضع التصوير الفلكي، وتحسين القدرة على التصوير في الظلام.